Der Rüsselsheimer fährt am souveränsten, bietet das kompletteste Paket. Das reicht zum Sieg.Weniger fahrdynamisch und im Fond enger geschnitten, dafür der Günstigste. Verdienter Zweiter.Gute Konnektivität, aber knapper Fond und in allen Belangen kostspielig. Eine exklusive Alternative.

Zugleich bleibt es kleinen Familien und freizeitaktiven Paaren erspart, sich um jeden Zentimeter Beinraum oder die genaue Anzahl der Gepäckstücke zu streiten. Der Clou ist bei diesen drei Kompakt-SUVs allerdings eindeutig der. Neben demverrichtet hier jeweils eine(beim Opel sogar zwei) ihren Dienst. Und derenlässt sich per Kabel von außen aufladen. So schaffen die drei jeweils gutEinen entsprechenden Arbeitsweg und einedaheim vorausgesetzt, pendelt man also die ganze Woche nur mit Strom und ist am Wochenende flexibel für längere Ausflüge.