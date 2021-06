Platz 1 mit 546 von 800 Punkten: Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V iMT. Viel Platz, kräftiger Antrieb. Anfahrverhalten schlecht, Automatik nur in Verbindung mit Allrad. Preis: ab 31.400 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 8184 Euro).

Platz 2 mit 535 von 800 Punkten: Ford Kuga 2,5-l-Duratec FHEV. Gutes Raumangebot, geschliffenes Zusammenspiel von Motor und Getriebe. Hoher Preis. Preis: ab 37.750 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 10.411 Euro).

Platz 3 mit 532 von 800 Punkten: Mazda CX-30 e-Skyactiv X 2.0 M Hybrid. Präzises Fahrverhalten, exakte Schaltung und Lenkung. Durchzugsschwach, am wenigsten Platz. Preis: ab 27.290 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 6289 Euro). Viel Platz, kräftiger Antrieb. Anfahrverhalten schlecht, Automatik nur in Verbindung mit Allrad.Gutes Raumangebot, geschliffenes Zusammenspiel von Motor und Getriebe. Hoher Preis.Präzises Fahrverhalten, exakte Schaltung und Lenkung. Durchzugsschwach, am wenigsten Platz.

Crossover-Modelle der Hersteller auch die der Antriebskonzepte. Doch welches spart am meisten, und vor allem: Welches ergibt am meisten Sinn? In der Klasse der beliebten Kompakt-SUVs treten der Ford Kuga, der Hyundai Tucson und der Mazda CX-30 mit verschiedenen Ideen gegeneinander an. (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet.) Mildhybride, normale Hybride, Plug-ins, dazu klassische Benziner und Diesel, vollelektrisch, mit Wasserstoff oder Gas. In den letzten Jahren explodierte mit der Anzahl derder Hersteller auch die der. Doch welches spart am meisten, und vor allem: Welches ergibt am meisten Sinn? In der Klasse der beliebtentreten der, derund dermit verschiedenen Ideen gegeneinander an.

Hohe Verdichtung und wenig Durchzug charakterisieren den CX-30

Mazda CX-30 (2019): Test - Fahrbericht - Kompakt-SUV - Infos Erste Fahrt im CX-30 Zur Videoseite Mazda. Als Skyactiv X ist der CX-30 als Benziner so hoch verdichtet, dass er wie ein Diesel über die Kompression zündet. So soll der Wirkungsgrad gesteigert und der Verbrauch gesenkt werden. Ein Kompressor macht dem Zweiliter Dampf, seit diesem März ist die Leistung von 180 auf 186 PS, das Drehmoment von 224 auf 240 Newtonmeter gestiegen. Das Ergebnis bleibt zweischneidig. Die überschaubaren 16 Newtonmeter mehr stehen jetzt erst 1000 Umdrehungen später an. Der Mazda hat die gleichförmige aber durchzugsschwache Drehmomentcharakteristik wie seinerzeit die Sechszylinder von BMW. In der Praxis heißt das: Nur wer fleißig schaltet, kommt flott voran. Kein Problem mit der exakten Sechsgangbox. Traditionell eigensinnig ist man bei. Als Skyactiv X ist derals Benziner so hoch verdichtet, dass er wie ein Diesel. So soll der Wirkungsgrad gesteigert und der Verbrauch gesenkt werden. Einmacht demDampf, seit diesem März ist die Leistung von 180 auf, das Drehmoment von 224 aufgestiegen. Das Ergebnis bleibt zweischneidig. Die überschaubaren 16 Newtonmeter mehr stehen jetzt erst 1000 Umdrehungen später an. Der Mazda hat die gleichförmige aberwie seinerzeit dievon BMW. In der Praxis heißt das: Nur wer fleißig schaltet, kommt flott voran. Kein Problem mit der

Schaltspaß. Zumal der riemengesteuerte Startergenerator zusammen mit dem 24-Volt-Akku für watteweiche Startvorgänge sorgt. Auch wenn der CX-30 in den Elastizitätswerten hilflos hinterherhechelt – was uns Mazda hier liefert, ist die hohe Schule der Fahrkultur. Mit kurzen Wegen und klar einrastenden Gängen weckt sie verloren geglaubten. Zumal derzusammen mit demfür watteweiche Startvorgänge sorgt. Auch wenn der CX-30 in denhilflos hinterherhechelt – was uns Mazda hier liefert, ist die hohe Schule der Fahrkultur.

Mit einer intelligenten Kupplung hilft der Tucson beim Spritsparen

Hyundai Tucson (2020): Neuvorstellung - Sitzprobe - SUV - Preis Neuer Hyundai Tucson im Check Zur Videoseite Segelschule verirrt haben sie sich bei Hyundai. Denn genau das soll mit der neuen elektronischen Kupplung möglich sein. Sie kuppelt trotz eingelegtem Gang im Schiebebetrieb selbsttätig aus und spart so Sprit. Wenn das kleine Segelbötchen im Display erscheint, fehlt für das maritime Gefühl nur noch der leise einsetzende Shantychor. Zu schunkelig wird es dagegen beim Anfahren, wo sich jeder noch mal wie ein Anfänger fühlen darf. Von Abwürgen bis zum lauten Aufheulen ist fast alles drin. Nur nicht das sanfte Ablegen. Ärgerlich auch deshalb, weil das obligatorische 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe nur in Verbindung mit Allradantrieb zu haben ist. Macht einen Aufpreis von schlanken 4700 Euro. Autsch! Ansonsten gefällt der mittels Turbolader auf 180 PS aufgeblasene 1,6-Liter-Motor des Tucson mit viel Drehmoment und ordentlichen Manieren. Okay, beim Ausdrehen klingt er etwas rau. Alles in allem aber ein angenehmer Partner im Alltag. Eher in dieverirrt haben sie sich bei. Denn genau das soll mit der neuen elektronischen Kupplung möglich sein. Sie kuppelt trotz eingelegtem Gang imselbsttätig aus und spart so Sprit. Wenn das kleine Segelbötchen im Display erscheint, fehlt für das maritime Gefühl nur noch der leise einsetzende Shantychor. Zuwird es dagegen, wo sich jeder noch mal wie ein Anfänger fühlen darf. Vonbis zumist fast alles drin. Nur nicht das sanfte Ablegen. Ärgerlich auch deshalb, weil das obligatorischenur in Verbindung mitzu haben ist. Macht einenvon schlanken. Autsch! Ansonsten gefällt der mittels Turbolader aufaufgeblasenedesmitund ordentlichen Manieren. Okay, beim Ausdrehen klingt er etwas rau. Alles in allem aber einim Alltag.

anderen Weg geht Ford beim Kuga. Hier werkelt ein nach heutigen Maßstäben geradezu mächtiger 2,5-Liter, der gemeinsam mit einem E-Motor 190 PS mobilisiert. Die werden von einem CVT-Getriebe an alle vier Räder geleitet. Sehr angenehm und natürlich deutlich komfortabler als jedes Schaltgetriebe, selbst wenn es so reibungslos funktioniert wie im Mazda. Bei jedem Bremsen und Ausrollen wird die regenerierte Kraft in den Akku geladen und beim nächsten Beschleunigen wieder bereitgestellt. Einen ganzgeht Ford beim. Hier werkelt ein nach heutigen Maßstäben geradezu, der gemeinsam mit einem E-Motormobilisiert. Die werden von eineman alle vier Räder geleitet. Sehr angenehm und natürlichals jedes Schaltgetriebe, selbst wenn es so reibungslos funktioniert wie im Mazda. Bei jedemwird die regenerierte Kraft in denund beim nächsten Beschleunigen wieder bereitgestellt.

Der größte Motor im Testfeld beschleunigt den Ford Kuga

Hubraumstark: Mit satten 2,5 Litern ist der Motor im Kuga-Bug heutzutage fast schon ein Exot. ©Olaf Itrich / AUTO BILD Einziger mit Allrad unterwegs, reicht es beim Ford am Ende auch für den niedrigsten Verbrauch: 7,4 Liter sind ein sehr ordentlicher Wert. Wobei Mazda mit 7,5 Litern und Hyundai mit 7,7 Litern ihm dicht auf den Fersen sind. Beim Platzangebot muss sich der Kuga nur mit dem Tucson streiten, der deutlich kürzere Mazda fällt wie auch beim Kofferraumvolumen klar zurück. Dafür überzeugt hier die Bedienung. Der mittige Drehdrücksteller erinnert auffällig an das iDrive von BMW und lässt sich genauso leicht bedienen. Die Reduzierung der Farben in den Displays vermittelt Ruhe und Wertigkeit. Einmal mehr überzeugt Mazda mit einem ganzheitlichen Ansatz. Dazu passt auch die sehr direkte Lenkung, die ein wenig über das arg straffe Fahrwerk hinwegsehen lässt. Obwohl alsunterwegs, reicht es beimam Ende auch für den niedrigstensind ein sehr ordentlicher Wert. Wobeiundihm dicht auf den Fersen sind. Beimmuss sich dernur mit dem Tucson streiten, der deutlich kürzere Mazda fällt wie auch beim Kofferraumvolumen klar zurück. Dafür überzeugt hier die Bedienung. Der mittige Drehdrücksteller erinnert auffällig an das iDrive von BMW und lässt sich genauso leicht bedienen. Die Reduzierung der Farben in den Displays vermittelt. Einmal mehr überzeugt Mazda mit einem ganzheitlichen Ansatz. Dazu passt auch die sehr direkte Lenkung, die ein wenig über dashinwegsehen lässt.

Futuristischer wird das Thema bei Hyundai gedacht. Normale Knöpfe wichen komplett kapazitiven Tastfeldern. Sieht erst mal gut aus, nach ein paar Tagen kennt man aber jeden Fingerabdruck in der Familie.

Über 12.000 Euro Preisunterschied sind ziemlich happig

Ford ganz vorne: Der getestete Kuga liegt mit einem Preis von 43.950 Euro weit über seinen Konkurrenten. ©Olaf Itrich / AUTO BILD nicht überragend hochwertig wirkt der Ford von innen. Neben den zu kleinen Sitzen bleiben die Materialauswahl und die Machart des in Spanien montierten Kuga verbesserungswürdig. Zumindest in diesem Trio gilt das auch für den Preis. Dank Allradantrieb und Automatik werden für den Testwagen stramme 43.950 Euro fällig. Der Mazda kostet nur 31.290 Euro, das ist eine Differenz von satten 12.660 Euro. Ein Klassenunterschied. Dass dem Japaner am Ende trotzdem nur der dritte Platz bleibt, liegt an seinem knappen Platzangebot und dem schlappen Durchzug. Er ist der Sieger der Herzen. Immer noch 8600 Euro günstiger als der Kuga ist der ausgewogene Tucson für 35.350 Euro. Weil er seine hohen Wartungskosten lässig mit der Fünf-Jahres-Garantie kontert, sammelt er am Ende die meisten Punkte. Und bei der üppigen Ersparnis gegenüber dem Ford ist ja vielleicht auch noch eine Automatik drin. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Auchwirkt der Ford von innen. Neben den zu kleinen Sitzen bleiben die Materialauswahl und die Machart des in Spanien montierten Kuga verbesserungswürdig. Zumindest in diesem Trio gilt das auch für den Preis. Dankwerden für den Testwagen strammefällig. Derkostet nur, das ist eine Differenz von satten 12.660 Euro.. Dass dem Japaner am Ende trotzdem nur der dritte Platz bleibt, liegt an seinem knappen Platzangebot und dem schlappen Durchzug. Er ist der Sieger der Herzen. Immer noch 8600 Euro günstiger als der Kuga ist der ausgewogene. Weil er seinelässig mit derkontert, sammelt er am Ende die meisten Punkte. Und bei der üppigen Ersparnis gegenüber dem Ford ist ja vielleicht auch noch eine Automatik drin.

Das Fazit: Ob Ford, Hyundai oder Mazda – alle drei sind perfekte Allrounder mit moderatem Durst. Am ausgewogensten ist der Tucson, bei dem nur sein Anfahrverhalten wirklich stört. Der Kuga stolpert am Ende über seinen Preis, während der knapp geschnittene CX-30 eigene Wege geht.