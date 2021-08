M odellpflege bei Opel: Das Kompakt-SUV Grandland (4,48 Meter) bekommt mit dem Facelift die Front des neuen schmalen Grill aus 70er-Jahre-Manta und Co wiederentdeckt, das Ganze hinter schwarz eingefärbten Kunststoff gepackt. odellpflege bei: Das Kompakt-SUV(4,48 Meter) bekommt mit demdie Front des neuen Mokka (4,15 Meter). Grob gesagt haben sie denaus 70er-Jahre-Manta und Co wiederentdeckt, das Ganze hinter schwarz eingefärbten Kunststoff gepackt.

"Vizor"-Grill und das "Pure Panel" im Cockpit gibt es jetzt also auch beim Grandland. Und wir konstatieren: Dass Opel in der Halbzeit eines Autolebens so an die Substanz geht und richtig Geld reinsteckt, verdient Respekt! (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet) Denund das "Pure Panel" im Cockpit gibt es jetzt also auch beim Grandland. Und wir konstatieren: Dass Opel in derso an die Substanz geht und richtig Geld reinsteckt, verdient Respekt!

Opel legt beim Grandland innen und außen nach

Aufgehübschter Arbeitsplatz: Obenrum hat der Grandland jetzt das "Pure Panel" – Mokka lässt grüßen. ©Opel Automobile GmbH 300.000 Exemplare des Grandland verkauft, 70.000 allein in Deutschland; jedes fünfte Auto wird demnächst ein Kompakt-SUV sein, schätzt Opel. Entsprechend haben sie ihn aufgerüstet. Frontschürze komplett neu, oben "Vizor" mit LED-Scheinwerfern, die in der höchsten Ausbaustufe jetzt 84 statt vorher 16 Elemente pro Seite haben, in der Mitte eine Kamera für den Nachtsichtassistenten, der bei Dunkelheit Menschen und Tiere in 100 Meter Entfernung aufs Display beamt und warnt. Und wenn wir von der Seite gucken, sehen wir in der "Ultimate"-Ausstattung durchlackierte Kunststoffflächen, wo vorher die Kotflügelverbreiterung aus grauem Kunststoff bestand. Bevor wir losfahren, müssen wir kurz übers Wohnzimmer reden. Komplett neues Cockpit zum Facelift? Na ja, zumindest obenrum haben sie hier alles neu gemacht. Das "Pure Panel" besteht aus einem 12 Zoll großen Monitor hinterm Lenkrad, daneben ein 10-Zoll-Touchscreen für Multimedia, alles wie beim Mokka in die Länge gezogen. Seit 2017 haben die Rüsselsheimerdesverkauft, 70.000 allein in Deutschland; jedes fünfte Auto wird demnächst einsein, schätzt Opel. Entsprechend haben sie ihn aufgerüstet. Frontschürze komplett neu, oben "Vizor" mit, die in der höchsten Ausbaustufe jetzt 84 statt vorher 16 Elemente pro Seite haben, in der Mitte eine, der bei Dunkelheit Menschen und Tiere inaufs Display beamt und warnt. Und wenn wir von der Seite gucken, sehen wir in derdurchlackierte Kunststoffflächen, wo vorher die Kotflügelverbreiterung aus grauem Kunststoff bestand. Bevor wir losfahren, müssen wir kurz übers Wohnzimmer reden. Komplettzum Facelift? Na ja,haben sie hier alles neu gemacht. Dasbesteht aus einemhinterm Lenkrad, daneben ein, alles wie beimin die Länge gezogen.

Der hintere E-Motor macht den Hybrid4 zum Allradler

Wenn in der Batterie Saft ist, und das ist für rund 50 km der Fall, dann geht der Hybrid ab wie die Feuerwehr. ©Opel Automobile GmbH Kurzwahltasten und Drehregler für die Lautstärke erhalten sowie die Klima-Einheit darunter. Auch schön: Sprachbedienung funktioniert jetzt, wenn auch etwas hölzern, weil mit zu vielen Kommandos ."Fahr mich zu Ort X in die Straße Y, Hausnummer Z" geht nicht, Opel braucht Struktur in der Ansage. Aber fahren geht. Und wie! Wir schnappen uns den Grandland Hybrid4. Das ist ein Plug-in-Hybrid mit einem 1.6er-Turbo und 200 PS, einem 110-PS-Elektromotor an der Vorderachse und 113 PS hinten. Die Systemleistung beträgt 300 PS, wobei die Kraft mithilfe einer Achtstufen-Wandlerautomatik an die Räder geht. Wenn in der Batterie Saft ist, und das ist für rund 50 Kilometer der Fall, dann geht der Hybrid ab wie die Feuerwehr. 520 Nm Drehmoment, blitzschnelle Schaltvorgänge. Sehr schön: Sie habenfür die Lautstärke erhalten sowie diedarunter. Auch schön:funktioniert jetzt, wenn auch etwas hölzern, weil mit zu vielen Kommandos ."Fahr mich zu Ort X in die Straße Y, Hausnummer Z" geht nicht, Opel braucht. Aber fahren geht. Und wie! Wir schnappen uns den. Das ist einmit einem 1.6er-Turbo und 200 PS, einem 110-PS-Elektromotor an der Vorderachse und 113 PS hinten. Diebeträgt, wobei die Kraft mithilfe einer Achtstufen-Wandlerautomatik an die Räder geht. Wenn in der Batterie Saft ist, und das ist fürder Fall, dann geht der Hybrid ab wie die Feuerwehr., blitzschnelle Schaltvorgänge.

Preis: Mehr als 50.000 Euro für den Plug-in-Hybriden

Kein Schnäppchen: Der Grandland Hybrid4 kostet als Ultimate 54.460 Euro – abzüglich der Förderung. ©Opel Automobile GmbH Verbrenner dazuschaltet, merkst du das nicht gleich, so fein haben sie die Kräfte verschliffen. Dabei klebt der Hybrid stets auf der Straße, rollt auch mit 19-Zöllern komfortabel ab, hat bei niedrigen Geschwindigkeiten eine angenehm leichtgängige Lenkung und lässt sich wuselig durch die City dirigieren. Ist aber nicht ganz billig: 54.460 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 16.276 Euro inkl. Umweltprämie) kostet der Grandland als Ultimate! Da gehen zwar knapp 6000 Euro Umweltprämie ab, trotzdem sind der 300-PS-Hybrid und der kleinere mit 224 PS und Vorderradantrieb (44.290 Euro) vor allem etwas für Dienstwagen-Fahrer, die halbe Steuern zahlen. Und wenn sich irgendwann derdazuschaltet, merkst du das nicht gleich, so fein haben sie die Kräfte verschliffen. Dabei klebt der Hybrid stets auf der Straße, rollt auch mitkomfortabel ab, hat beieine angenehmund lässt sich wuselig durch die City dirigieren. Ist aber nicht ganz billig:kostet derals Ultimate! Da gehen zwarab, trotzdem sind derund der kleinere mit 224 PS und Vorderradantrieb (44.290 Euro) vor allem etwas für Dienstwagen-Fahrer, die halbe Steuern zahlen.

breite Masse sind der 1.2er-Dreizylinder-Benziner mit 130 PS und der 1.5er-Diesel, ebenfalls 130 PS. Hier geht der Spaß bei 27.250 Euro für den Benziner los, Kollisionswarner, Fußgänger-und Verkehrsschilderkennung, Spurhalte-Assi und Tempomat sind immer Serie. Ach ja: Am 16. Oktober 2021 fällt der Startschuss für den modellgepflegten Grandland. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Für diesind dermitund der 1.5er-Diesel, ebenfalls 130 PS. Hier geht der Spaß beifür den Benziner los, Kollisionswarner, Fußgänger-und Verkehrsschilderkennung, Spurhalte-Assi und Tempomat sind immer Serie. Ach ja: Amfällt der Startschuss für den modellgepflegten Grandland.

Technische Daten Opel Grandland Hybrid4 • Motor: Vierzylinder, Turbo, vorn quer, plus 2 E-Motoren • Hubraum: 1598 cm³ • Systemleistung: 221 kW (300 PS) • max. Drehmoment: 520 Nm • Antrieb: Allrad, Achtstufenautomatik • Länge/Breite/Höhe: 4477/1825/1609 mm • Leergewicht: 1801 kg • Kofferraum: 390-1528 l • 0-100 km/h: 6,1 s • Vmax: 235 km/h • Verbrauch: 1,6-1,5 l/100 km (Super) • Abgas CO2: 37-33 g/km • Preis ab 50.440 Euro.