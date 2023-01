Neben JP wird Schauspieler Axel Stein ebenfalls einen Gastauftritt in "Manta Manta 2" haben. Er veröffentlichte fast zeitgleich zu JP eine Story auf Instagram zum Dreh. Auch um Kinostar Wotan Wilke-Möhring, TV-Moderator Joko Winterscheidt und Reality-Sternchen Evelyn Burdecki ranken sich Gerüchte: An Stars wird es in der Fortsetzung also nicht mangeln.