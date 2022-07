Es wurde viel spekuliert. Jetzt hat es Jean Pierre "JP" Kraemer auf Instagram offiziell gemacht: JP spielt in " Manta Manta 2" mit! In seiner Story ist er zusammen mit Schauspieler Til Schweiger zu sehen.

Ob er ihn Bertie oder Til nennen soll, will JP wissen. "Jetzt bin ich der Til. Wenn die Kamera läuft, bin ich der Bertie", lautet die Antwort von Til Schweiger, der JP danach als "geilen Schauspieler" lobt. Welche Rolle JP im Film hat, wird aber nicht verraten.

Im Jahr 1992 hat die von Bernd Eichinger koproduzierte Komödie " Manta Manta " die deutschen Kinogänger begeistert. Hollywood- und Tatort -Star Til Schweiger war damals in seiner ersten großen Rolle zu sehen. An seiner Seite agierten die bezaubernde Tina Ruland, Kult-Comedian Michael Kessler , Martin Armknecht und natürlich ein schrill lackierter Opel Manta B mit 135 PS und vollem Mattig-Breitbau.

Die Dreharbeiten zu Teil zwei des kultigen Streifens laufen aktuell und ziehen sich voraussichtlich noch bis in den August 2022. Die Vorfreude der Fans scheint riesig. Ein offenes Casting für 2000 Komparsenrollen im Frühsommer 2022 wurde regelrecht überrannt. In kurzer Zeit bewarben sich elftausend Personen auf die 2000 Rollen, darunter Gerüchten zufolge professionelle Moderatoren und Rennfahrer.

Im Clip ruft er begeistert "Yes Baby" in die Kamera und bestaunt das Auto aus der Nähe. Ob es sich um einen der noch existierenden Manta aus dem ersten Film handelt, ist nicht bekannt.

Über den Film weiß noch niemand was. BILD spekuliert, dass Bertie (Til Schweiger) pleite sei, als Uschi (Tina Ruland) mit dem gemeinsamen Sohn wieder in sein Leben tritt. Um an Geld zu kommen, kehre die Familie zu dem zurück, was sie einst zerrissen hat, dem Rennsport.