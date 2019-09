Mercedes A 250e (2019): Test, Plug-in-Hybrid, Reichweite

W er eine elektrische Kompaktklasse mit einem Stern fahren will, muss nicht länger auf den vollelektrischen EQA warten. Plug-in-Hybrid-Version. Der im A 250e versteckte Elektromotor ist mit seinen 75 Kilowatt so stark und die Batterie mit ihren 15,6 kWh so groß, dass man die meisten Strecken des Alltags rein elektrisch zurücklegen kann. Das unter der Rückbank verbaute Akkupaket sorgt für eine elektrische Reichweite von gut 60 Kilometern. er einemit einem Stern fahren will, muss nicht länger auf den vollelektrischen EQA warten. Mercedes spendiert der A-Klasse nämlich eine-Version. Der imversteckte Elektromotor ist mit seinenso stark und diemit ihrenso groß, dass man die meisten Strecken des Alltags rein elektrisch zurücklegen kann. Das unter der Rückbank verbaute Akkupaket sorgt für eine elektrische Reichweite von gut

Vierzylinder und E-Motor teilen sich die Arbeit

Der Verbrennungsmotor schaltet sich in den Stadt nur selten zu. Vierzylinder und siebenstufigem Doppelkupplungsgetriebe verbaute Elektromotor zumindest außerhalb der Winters zum Primärantrieb. Je nach Fahrprogramm "Comfort" oder "Elektro" startet die Mercedes A 250e elektrisch und fährt so lange im reinen Elektromodus, bis man das Fahrprogramm wechselt oder derart stark aufs Gaspedal trifft, dass der Verbrenner anspringt. Dabei handelt es sich um das Benzinerbasistriebwerk des 1,3 Liter großen Vierzylinder-Turbos, der 118 kW / 160 PS leistet. So steht dem Fahrer für den Betrieb des A 250e eine Gesamtleistung von 160 kW / 218 PS und 450 Nm zur Verfügung. Das reicht für stattliche 240 km/h und einem Spurt von 0 auf Tempo 100 in 6,7 Sekunden. Rein elektrisch fährt die A-Klasse immerhin 140 km/h schnell. Spürbar: Mit 1,7 Tonnen ist die A-Klasse Limousine als PHEV kein Leichtgewicht.

A 250e bei mäßiger Geschwindigkeit elektrisch unterwegs

Als Plug-in-Hybrid erhält die A-Klasse einen zweiten Tankdeckel für die Stromversorgung. Fahrleistungen lesen sich sportlich, jedoch fährt der Mercedes A 250e nur eingeschränkt so, denn wer kräftig angast, spürt trotz der üppigen Elektrounterstützung schnell, dass unter der Haube nur ein 1,3 Liter große Benziner arbeitet, der unter Last an seine Grenzen kommt. Im Normalbetrieb bei mäßiger Geschwindigkeit sieht das jedoch schon anders aus. Da übernimmt der Elektromotor die Hauptarbeit und der Verbrenner kommt für Elektro-Unkundige überraschend selten zum Einsatz. Selbst entsprechende Beschleunigungsvorgänge erledigt der Fronttriebler rein elektrisch und ohne Zutun des Verbrenners. Dielesen sich, jedoch fährt der Mercedes A 250e nur eingeschränkt so, denn wer kräftig angast, spürt trotz der üppigenschnell, dass unter der Haube nur ein 1,3 Liter große Benziner arbeitet, der unter Last an seine Grenzen kommt. Im Normalbetrieb bei mäßiger Geschwindigkeit sieht das jedoch schon anders aus. Da übernimmt derdieund derkommt für Elektro-Unkundige. Selbst entsprechende Beschleunigungsvorgänge erledigt der Fronttriebler rein elektrisch und ohne Zutun des Verbrenners.

Antrieb und Assistenten sind verknüpft

Im Innenraum besteht kein Unterschied zu anderen A-Klassen. hybriden Mercedes A-Klasse intelligent mit den Fahrerassistenzsystemen verknüpft. So wird beispielsweise deutlich stärker verzögert, wenn man sich dem Ende einer langsameren Kolonne nähert oder in der Autobahnausfahrt eine Kurve kommt. Dazu braucht man nicht auf die Bremse zu treten, sondern die A-Klasse lässt sich ebenso wie viele Elektroautos nahezu komplett mit dem Gaspedal (one-pedal-feeling) fahren, das durch die Rekuperation auch für eine entsprechend starke Verzögerung sorgt. Im Innenraum sind Normalmodell und Plug-in-Hybrid nicht voneinander zu unterschieden. Das Platzangebot im Fond der A-Klasse Limousine bleibt jedoch so oder so überschaubar. Das Ladevolumen sank durch Akkupaket und Tank von 420 auf 345 Liter. Dabei ist der Antrieb derintelligent mit denverknüpft. So wird beispielsweise deutlich stärker verzögert, wenn man sich dem Ende einer langsameren Kolonne nähert oder in der Autobahnausfahrt eine Kurve kommt. Dazu braucht man nicht auf die Bremse zu treten, sondern die A-Klasse lässt sich ebenso wie viele Elektroautos nahezu komplett mit dem Gaspedal) fahren, das durch dieauch für eine entsprechend starkesorgt. Im Innenraum sind Normalmodell und Plug-in-Hybrid nicht voneinander zu unterschieden. Dasim Fond der A-Klasse Limousine bleibt jedoch so oder so. Dassank durch Akkupaket und Tank von 420 auf

E-Motor für den Alltag genau das richtige