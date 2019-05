Mercedes-Benz ESF 2019: Airbag, Pre-Safe, autonom, Sicherheit

Mercedes gibt einen Ausblick auf Sicherheitssysteme zukünftiger Fahrzeuge. Dazu präsentieren die Schwaben ihre Machbarkeitsstudie ESF 2019. Die auf einem GLE Plug-in-Hybrid aufgebaute voll autonom unterwegs und mit vielen umgesetzten Ideen sowie neuen Ansätzen im Bereich der aktiven und passiven Sicherheit ausgestattet. Die Abkürzung ESF steht bei "Experimental-Sicherheitsfahrzeug" und hat im Konzern eine lange Tradition. Bereits in den 70er-Jahren wurden die ersten ESF entwickelt, bis heute baute das Unternehmen über 30 solcher Versuchsfahrzeuge auf. Diese Testreihen führten zu Sicherheitssystemen wie dem mittlerweile serienmäßigen ABS oder ESP. Das letzte dieser Schau-Autos wurde 2009 gezeigt, damals stellte eine S-Klasse die neuen Ideen zur Schau. Auch wenn Mercedes mit seinem ESF viele Ansätze für die Zukunft zeigt, bleibt abzuwarten, welche Ideen es dann wirklich in die Großserie schaffen. gibt einenaufzukünftiger Fahrzeuge. Dazu präsentieren die Schwaben ihre Machbarkeitsstudie. Die auf einemaufgebaute Studie ist auf Wunschunterwegs und mit vielen umgesetzten Ideen sowie neuen Ansätzen im Bereich derausgestattet. Die Abkürzung ESF steht bei Daimler fürund hat im Konzern eine lange Tradition. Bereits in denwurden die ersten ESF entwickelt, bis heute baute das Unternehmen über 30 solcherauf. Diese Testreihen führten zu Sicherheitssystemen wie dem mittlerweile serienmäßigenoder. Das letzte dieser Schau-Autos wurde 2009 gezeigt, damals stellte eine S-Klasse die neuen Ideen zur Schau. Auch wenn Mercedes mit seinem ESF viele Ansätze für die Zukunft zeigt, bleibt abzuwarten, welche Ideen es dann wirklich in die Großserie schaffen.

Neue Pre-Safe Funktionen für die Serie

Droht Gefahr, kann das ESF 2019 Warnhinweise in die Heckscheibe projezieren. Pre-Safe Impuls Heck bald auch in Serienfahrzeugen zu finden sein. Mithilfe des Assistenten wird am Ende eines Staus genug Platz zum Vordermann gelassen, um im Fall eines drohenden Heckaufpralls reagieren zu können. Steht ein Auffahrunfall bevor, könnte das Fahrzeug selbständig beschleunigen und sofort wieder abbremsen. Das hat zwei Vorteile. Zum einen kann der Abstand zum vorderen Fahrzeug genutzt werden, um eine Kollision bestenfalls noch zu verhindern. Lässt sich der Aufprall nicht vermeiden, werden die Insassen schon vor dem Unfall in Fahrtrichtung beschleunigt, was die Belastung auf den Körper reduziert. Auch wenn sich Mercedes noch nicht äußert, ist ein solches System in naher Zukunft schon für Serienfahrzeuge denkbar.

Das ESF 2019 ist ein mobiles Straßenschild

Schutz für Fußgänger und Autofahrer: Die Sensoren des ESF bleiben sogar im Stand aktiv und warnen. ESF 2019 von außen. Der modifizierte GLE erhält statt des klassischen Kühlergrills ein Display, das aus annährend 50.000 LEDs besteht. Es dient der Kommunikation mit dem Umfeld. Mercedes spricht hier von "informiertem Vertrauen", also dem Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen Umwelt und automatisiertem Fahrzeug. Das Display kann auf der signalisieren, dass das ESF sie registriert hat und in die Fahrspur lässt, aber auch allgemeine Warnhinweise abbilden. So können andere Verkehrsteilnehmer vor Geisterfahrern gewarnt oder aufgefordert werden, eine Rettungsgasse im Stau zu bilden.



Ein Roboter stellt das Warndreieck auf

Das Warndreieck fährt als Roboter aus dem Fahrzeugunterboden. Zusätzlich ist ein zweites auf dem Dach montiert. liegen bleiben. Beim Versuchsträger lässt sich in so einem Fall ein Warndreieck auf dem Dach ausfahren. Es ist auf dem Dachträger montiert, auf dem auch die Sensorik für das automatisierte Fahren angebracht ist. Das blinkende Schild fährt sich bei einem Pannenfall, im autonomen Modus, selbstständig aus. Außerdem wird ein kleiner Roboter auf den Weg geschickt, der sich als Warndreieck im vorgeschriebenen Abstand aufstellt. Beide Funktionen können im normalen Fahrmodus auch manuell betätigt werden. Auch ein modernes Fahrzeug kann einmal. Beim Versuchsträger lässt sich in so einem Fall einauf demausfahren. Es ist auf dem Dachträger montiert, auf dem auch die Sensorik für das automatisierte Fahren angebracht ist. Dasfährt sich bei einem Pannenfall, im autonomen Modus, selbstständig aus. Außerdem wird einauf den Weg geschickt, der sich alsim vorgeschriebenen Abstand aufstellt. Beide Funktionen können im normalen Fahrmodus auch manuell betätigt werden.

Sicherheit im Innenraum des ESF 2019

Autonom fahrende Fahrzeuge brauchen während des automatischen Betriebs kein Lenkrad. Deshalb wird es im ESF eingefahren, sobald der Fahrer die Kontrolle dem Fahrzeug überlässt. Das neu gestaltete Volant ist nicht mehr rund, sondern oben und unten flach, dabei erinnert es stark an das Sportlenkrad des AMG One. Die ungewöhnliche Form soll sicherheitsrelevant sein. Anders als bei aktuellen Fahrzeugen findet der Fahrerairbag seinen Platz nämlich nicht im Lenkrad, sondern im Armaturenbrett. Das soll gewährleisten, dass der Airbag auch funktioniert, wenn der Fahrer weit zurückgelehnt entspannt, während das Auto von alleine fährt. Zusätzlich zum Lenkrad werden im autonomen Modus auch die Pedale im Fahrzeugboden versenkt, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Bereits der



Der ESF 2019 baut auf einem neuen GLE auf. Das flache Lenkrad nutzt Steer-by-Wire Technologie.

Innovativer Fond-Airbag könnte bald in Serie gehen

Der Fond-Airbag nutzt eine Röhrenstruktur. Damit sollen Insassen geschützt werden, ohne Kinder zu gefährden. Fond-Passagiere noch keinen serienreifen Airbag. 2014 arbeitete Zulieferer ZF TRW an einem System, das einen klassischen Airbag in die zweite Reihe transplantieren sollte, bis heute ist das System aber noch nicht bereit für die Großserie. Im Zuge der ESF 2019 Präsentation stellen die Sicherheitsingenieure bei Mercedes ihre Version eines Fond-Airbags zur Schau. Anders als bei herkömmlichen Airbags soll das System von Daimler auf einen mit Gas gefüllten Ballon als Aufprallzone für den Kopf verzichten. Stattdessen wird eine Röhrenstruktur aufgeblasen, die ein stabiles Gerüst bildet. Zwischen diesem Gerüst spannt sich eine Lufttasche auf, die durch Umgebungsluft gefüllt wird. In sie fällt der Kopf des Passagiers bei einem Aufprall. Das soll die Belastung der Halswirbelsäule um bis zu 30 Prozent reduzieren. Laut Angabe von Mercedes sei eine solche Lösung notwendig, damit Hindernisse auf der Rückbank, wie beispielsweise eine Kindersitzschale, nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Ein herkömmlicher Airbag könnte einen

Pre-Safe für die Babysitzschale