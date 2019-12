Die Zeichnung zeigt schon recht deutlich, was man vom Design erwarten kann: Die mit der A-Klasse geteilte DNA kann die SUV-Variante auch optisch nicht verleugnen. Dieähneln beispielsweise stark denen seines Technikspenders. Allerdings erhält der GLA bereits die neue und vom GLC Facelift bekannte. Die Heckscheibe fällt weiterhin recht steil ab und gibt dem GLA eine. Kunden mit einem höheren Platzbedarf können zukünftig zum kantigeren Bruder GLB greifen. Trotzdem soll der GLAals sein Vorgänger bieten. Er wird mit 1,59 Metern nämlich satte, während die Länge (aktuell 4,53 Meter) um etwa über einen Zentimeter geringfügig gekürzt wird. Dafür wird der, was für mehr Beinfreiheit in der zweiten Reihe sorgen soll. Vorne bekommt der GLA das typischemit dem breiten Grill und schmalen Scheinwerfern. Die Motorenpalette, sowie den modernen Innenraum mit dem Widescreen-Cockpit und dem markentypischen MBUX-Infotainmentsystem übernimmt der GLA größtenteils von der A-Klasse.