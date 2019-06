2

020 kommt die zweite Generation des Mercedes GLA. Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben in Stuttgart bereits einen Prototypen auf Testfahrt erwischt. Die Neuauflage des Mercedes GLA lehnt sich optisch nah an den Plattformspender A-Klasse an: Ein, kleinere und spitzer verlaufende Scheinwerfer sowie Stoßfänger mit seitlichen Lufteinlässen inklusive Luftleitblechen gelten als gesetzt. Beim Heck darf spekuliert werden, dass die Rückleuchten die Leuchtsignatur der A-Klasse bekommen. Die deutlich höhere Dachpartie verspricht in Kombination mit der geringfügigen Verlängerung von Radstand und hinterem Überhang– und das trotz des coupéartigen Charakters. So soll der GLA endlich dem BMW X1 und dem Audi Q3 Konkurrenz machen.