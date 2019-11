Mit der limiterten Limousine S 65 Final Edition hat Mercedes-AMG Abschied vom V12 genommen.

In den letzten Monaten sah es eher so aus, als wären die Tage des Zwölfzylinders bei den Stuttgartern. Schließlich wurde erst im vergangenen Frühjahr auf dem Genfer Salon die limitiertederpräsentiert. Außerdem nimmt in Zeiten von Fridays for Future undder politische und gesellschaftliche Druck auf die Autohersteller stetig zu. Umso bemerkenswerter, dass Mercedes zumindest in der Luxusklasse weiterhin zu seinen großvolumigen Benzinern steht. Allerdings wird der V12 . Mercedes-AMG hingegen setzt bei den sportlichen Varianten komplett auf den bewährten 4,0-Liter-V8.