Mercedes S-Klasse W 223 (2020): Bilder, EQS, MBUX, Infos

ercedes (W 223) arbeitet an der neuen S-Klasse. Mit der Neuauflage dürfte bei den Stuttgartern wieder ein neues Designzeitalter anbrechen. Möglicherweise bekommt das Flaggschiff mit dem Generationswechsel versenkbare Türgriffe. Darauf deutet ein kürzlich erwischter Erlkönig hin, bei dem die Türöffner auffällig verdeckt wurden, um darunterliegende Veränderungen zu verstecken. Die versenkbaren Griffe liegen derzeit im Trend, da sie für einen geringeren Luftwiderstand sorgen. Porsche setzt sie beim neuen 911 (Generation 992) und Tesla bei all seinen Modellen ein.

Die Einfassung des Monitors und der Touchfläche darunter sind fein gearbeitet – und dürften bereits dem Serienstand entsprechen.

Weitere Erlkönigbilder haben bereits einen ersten Einblick in den Hightech-Innenraum der S-Klasse gegeben. Dabei fällt vor allem das gewaltige Zentraldisplay auf. Es bildet praktisch vollständig den Übergang von Mittelkonsole zum Armaturenbrett. Am unteren Ende des Displays befindet sich eine Touchleiste mit Warnblinkertaste, Fahrmodi- und Lautstärkeregelung. Letztere könnte – wie beim Cupra Formentor – über eine Sliderfunktion bedient werden. Welche Funktionen das neue MBUX außerdem haben könnte, verrät ein Blick zum Zulieferer Harman . Die Samsung-Tochter ist neben Prozessor-Hersteller NVIDIA stark in die MBUX-Entwicklung mit eingebunden.