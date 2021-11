Nachhaltigkeit, das bedeutet nicht nur Elektroantrieb und veganer Innenraum., wie man braucht. Ein Gedanke, den schon Sir Alec Issigonis – bei ihm hervorgerufen durch die Suez-Krise – verfolgte, als er den Ur-Mini ersann. Über sechs Jahrzehnte später sind es andere Herausforderungen, der, der Platzmangel in den Großstädten oder das Auto als Lebensraum, die die Marke Mini und ihren Chef Bernd Körber (46) umtreiben. Und die jetzt in einer neuen Strategie mit dem Sympathie erheischenden Schlagwort "Big Love" münden.

Seine große Liebe will Mini künftig deutlich ausdrücken und natürlich auch bei den Kunden wecken. Liebe für was? Bernd Körber zählt auf: Zuerst einmal für den Planeten. Heißt:Leder raus, Strick rein, saubere Antriebe, Premium-Ambiente und auch heute noch: nur so viel Auto wie nötig. Aber auch für die Menschen gibt es Big Love:, die Marke will den Community-Gedanken stärken, Fahrer zusammenbringen.