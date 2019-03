DFB-Team schon mit neuem VW-Logo

eduzierter, filigraner, spitzer: Auf einem Golf-8-Erlkönig ist ein neues VW-Logo aufgetaucht . Auch Fußballfans mit Auto-Sachverstand hätten stutzig werden können – oder sind es vielleicht geworden: Denn beim genaueren Hinsehen ist das frische Signet der Wolfsburger in einem Werbespot des neuen VW-Partners Deutscher Fußball-Bund (DFB) zu erkennen. Titel der Kampagne, die am 8. März öffentlich wurde: "Fußball, das sind wir alle". Fast zeitgleich wurde der Erlkönig entdeckt. Ein Schelm, wer eine Marketingstrategie dahinter vermutet.

Der neue Look passt durchaus zur deutschen Nationalmannschaft anno 2019, die am 20. März auf Serbien und vier Tage später in der EM-Qualifikation in Amsterdam auf die Niederlande trifft. Denn auch im Team von Bundestrainer Jogi Löw weht nach der viel diskutierten Ausbootung der Bayern-Weltmeister Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller ein frischer Wind. Im Übrigen passt das neue VW-Logo mit seiner spitzeren Anmutung auch zum DFB-Schriftzug – erst recht, wenn man ihn vor seinem geistigen Auge um 90 Grad dreht.