Während die Preise für viele Neuwagen (und auch für Gebrauchtwagen ) aktuell immer höher steigen, gibt es einige Autos, die weiterhin bezahlbar sind. AUTO BILD hat sechs preiswerte Modelle aufgelistet, auf die es bei Carwow momentan besonders hohe Rabatte gibt – vom E-Auto bis zum Verbrenner und vom Kleinstwagen bis zum SUV . Dabei können bis zu 13.382 Euro gespart werden!

Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht Aktuelle Angebote Preis Zum Angebot Dacia Spring UVP 20.940 EUR/ Ersparnis bis zu 9780 EUR/ Leasing-Bestpreis 49 ,00 EUR Renault Zoe UVP 36.840 EUR/ Ersparnis bis zu 12.777 EUR/ Leasing-Bestpreis 42 ,00 EUR Smart EQ fortwo UVP 21.940 EUR/ Ersparnis bis zu 8282 EUR/ Leasing-Bestpreis 19 ,00 EUR Opel Corsa UVP 19.940 EUR/ Ersparnis bis zu 5803 EUR/ im Leasing schon ab 92 ,00 EUR Hyundai Kona Elektro UVP 36.400 EUR/ Ersparnis bis zu 13.382 EUR/ im Leasing ab 162 ,00 EUR Mitsubishi Space Star UVP 10.380 EUR/ Ersparnis bis zu 3346 EUR/ im Leasing schon ab 75 ,00 EUR



Dacia Spring: der Minimalistische



Mit einem Listenpreis von 20.940 Euro gehört der Dacia Spring natürlich zu den günstigsten Elektroautos auf dem deutschen Markt. Aber was, wenn man noch mal bis zu 45 Prozent sparen kann? Carwow macht es möglich. Und so bleiben am Ende 11.160 Euro übrig – für ein fabrikfrisches Elektro-SUV ! Aber nicht vergessen: Die staatliche Förderung wurde hier bereits mit eingerechnet.

Kein High-End-Produkt, aber äußerst sympathisch



11.160 Euro für einen vollelektrischen Neuwagen, das ist nicht viel – es ist sogar ziemlich wenig Geld. Man darf also nicht erwarten, in einem vollausgestatteten High-End-Produkt zu sitzen. Aber AUTO BILD resümiert nach dem Test : "Gut gemacht! Der Dacia-Minimalismus macht den Spring äußerst sympathisch."

Der Spring kommt zwar mit nur 33 kW (44 PS), wiegt aber mit einem Leergewicht von 938 kg auch fast schlappe 400 kg weniger als beispielsweise ein Fiat 500e . Die Reichweite liegt bei bis zu 230 Kilometern. Im Fazit hat der Elektro-Dacia alles, was man braucht, aber eben auch nicht mehr.

Renault Zoe: der Vernünftige



Auf dem zweiten Platz der höchsten Rabatte fährt in dieser Liste der Renault Zoe . Der Zoe ist fast schon ein alter Hase in der Branche der Elektroautos; und ein sehr beliebter noch dazu. Er galt als eines der ersten vernünftigen und bezahlbaren E-Autos – und das bereits vor mehr als zehn Jahren.

Heute spielt er noch immer mit und ist seinem Ruf als preiswertes E-Mobil treu geblieben! Und Carwow setzt noch mal einen drauf: Denn dort gibt es den Renault Zoe mit bis zu 36 Prozent Rabatt!

Zoom Der Renault Zoe bleibt seinem Ruf als eines der ersten vernünftigen und bezahlbaren Elektroautos treu.





Vom Listenpreis, der bei 36.840 Euro liegt, bleiben dann nur noch 24.063 Euro übrig. Auf jeden Fall preiswert für ein Elektroauto mit 80 kW (110 PS) Leistung und einer Reichweite von bis zu 395 Kilometern!

Smart EQ fortwo: der Praktische



Kleines Auto, kleiner Preis – aber großer Rabatt! Denkt man an das ideale Stadtauto, kommt man am Smart nicht vorbei. Mittlerweile fährt der Smart immer elektrisch.

Da die urbane Umgebung das natürliche Habitat eines Smart ist, stört auch die magere Reichweite von nur 135 Kilometern nicht. Ebenso wenig wie die überschaubaren 60 kW Leistung (82 PS).

Zoom Smart ist die Marke für kleine, wendige und praktische Stadtautos. Als E-Auto ist der EQ fortwo immer lokal emissionsfrei unterwegs.





Bei Carwow gibt es auf den praktischen Kleinstwagen aktuell hohe Rabatte: Bis zu 35 Prozent Preisnachlass sind beim Smart EQ fortwo drin! Statt 21.940 Euro zu zahlen, sind es dann nur noch 13.658 Euro!

Opel Corsa: der Goldjunge



Obwohl es mit Elektroautos (wegen der staatlichen Förderung) sehr viel leichter ist, hohe Rabatte zu erzielen, haben sich auch zwei Verbrenner in diese Liste gemischt. Einer davon ist der Opel Corsa . Seit 40 Jahren ein beliebtes Auto bei Fahranfängern sowie Menschen, die vor allem Wert auf Souveränität legen. Und in der GS-Variante gefällt er auch sportlichen Fahrern.

Nicht ohne Grund war der Corsa 2021 der meistverkaufte Kleinwagen. Auch in den AUTO-BILD-Vergleichstests landet der Opel immer wieder auf guten und sehr guten Platzierungen!

Zoom Der Opel Corsa ist seit 40 Jahren einer der beliebtesten Kleinwagen. Ein Grund ist unter anderem der überaus faire Preis!





Doch nun zum Faktencheck: Der Corsa kommt mit einer UVP von 19.940 Euro. Was jetzt schon günstig klingt, wird noch besser, denn bei Carwow werden noch mal 33 Prozent abgezogen! So bleiben letztlich noch 14.137 Euro übrig. Dafür erhält man in der Basisausstattung einen zuverlässigen Benziner mit 75 PS, der dank eines durchschnittlichen Verbrauchs von 5,3 Litern auch noch sparsam unterwegs ist!

Hyundai Kona Elektro: der Langstreckenläufer



Mit dem elektrischen Kona füllt Hyundai die Nische der geräumigen, umweltfreundlichen und preiswerten SUV. Dank 36.400 Euro Basispreis liegt er immer noch unter dem Renault Zoe, der 440 Euro teurer ist. Dafür bietet der Kona als Kompakt-SUV sogar mehr Platz.

Zoom Mit der 64-kWh-Batterie schafft der Hyundai Kona Elektro bis zu 484 Kilometer Reichweite.



Auch die technischen Daten klingen vernünftig: 100 kW (136 PS) Leistung und eine Reichweite von 305 Kilometern. Aber das gilt selbstverständlich nur für die Basisversion. Wer etwas mehr von allem haben möchte, der wählt die Version 64-kWh-Batterie und erhält eine Leistung von 150 kW (204 PS) sowie stattliche 484 Kilometer Reichweite.

Egal, welche Variante besser zu einem passt – bei Carwow gibt es aktuell bis zu 32 Prozent Rabatt. Und so werden beispielsweise aus dem Basispreis von 36.400 Euro ganz schnell 23.018 Euro.

Mitsubishi Space Star: der Preiswerte



Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss! Oder in diesem Fall: das Günstigste. Denn auf den Mitsubishi Space Star gibt es mit einem Preisnachlass von 3346 Euro zwar den kleinsten Rabatt in dieser Aufstellung; doch bei einem Listenpreis von nur 10.380 Euro entspricht das trotzdem 25 Prozent! Übrig bleiben bei Carwow also lediglich 7034 Euro.

Mit seinem niedrigen Basispreis gehört der Space Star zweifellos zu den günstigsten Neuwagen Deutschlands. Nur der Dacia Sandero übertrumpft ihn mit einer UVP von 9300 Euro.

Zoom Klein, aber fein: Vor allem der Preis ist beides – aber auch sonst kann der Space Star überzeugen!





Und was bekommt man bei Mitsubishi für so wenig Geld? Außen wie innen ist der Kleinwagen schlicht gehalten. Aber nach dem neuen Facelift kommt der Space Star auch in der Basisversion schon mit Apple CarPlay und Android Auto. 71 PS reichen in Kombination mit dem manuellen Fünfganggetriebe für eine Höchstgeschwindigkeit von 167 km/h.