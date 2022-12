In Europa ist das Verbrenner-Aus für 2035 beschlossen. Doch auch danach werden noch mindestens 30 Jahre lang Autos mit Verbrennungsmotor fahren – so lange dauert es, bis der Bestand komplett auf Elektroautos gewechselt haben wird (und auch danach dürfte es eine nennenswerte Zahl an Autos geben, die Sprit tanken, zum Beispiel Oldtimer).