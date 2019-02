(dpa/jr) In Papua-Neuguinea – einem der ärmsten Länder der Welt – werden nach dem ersten internationalen Gipfeltreffen der Landesgeschichte mehr als 280 Luxus-Autos vermisst. Drei Monate nach einem großen Asien-Pazifik-Gipfel im November 2018 sucht die einheimische Polizei nach zahlreichen Fahrzeugen, die eigens dafür angeschafft worden waren. Der Chef der zuständigen Abteilung, Dennis Corcoran, forderte am 13. Februar widerrechtliche Besitzer auf, die teuren Autos sofort zurückzugeben. "Jeder, der sich auf illegalem Weg Staatseigentum angeeignet hat, wird verhaftet und angeklagt." Für den Gipfel in der Hauptstadt Port Moresby hatte Papua-Neuguinea im Ausland zahlreiche Neuwagen bestellt. Darunter waren neben Luxus-SUVs verschiedener Hersteller auch 40 Maserati Quattroporte . Die Anschaffung sorgte vergangenes Jahr für viel Kritik. Der Polizei zufolge wurden nun zwar alle 40 Maserati zurückgegeben – 284 andere Autos aber (noch) nicht.