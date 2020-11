B

Frühe Black Friday-Deals Goodyear 75522 Drehmomentschlüssel Preis: 74,99 Euro Angebotspreis*: 45,31 Euro TomTom GO 6200 Preis: 379,00 Euro Angebotspreis*: 239,00 Euro Mannesmann Steckschlüssel- und Bitsatz Preis: 39,95 Euro Angebotspreis*: 14,99 Euro Need for Speed Heat (PS4) Preis: 29,09 Euro Angebotspreis*: 27,99 Euro *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder

is zu 6750 Euro Zuschuss durch die erhöhte Elektro-Kaufprämie , dazu Vorteile bei der Dienstwagenbesteuerung – also Autos mit Verbrennungsmotor und extern aufladbarem E-Antrieb –. Genauweist die KBA-Statistik für denaus, das ist gegenüber dem VorjahresmonatJetzt allerdings fürchten Experten, dass der Besitz oder künftige Kauf der Teilstromerhaben könnte. "Wir haben große, was die zukünftigeanbelangt", sagte Andreas Geilenbrügge vom Restwert-Analystendem Fachportal Kfz-Betrieb . Diewerde vermutlicham Markt. Auch Martin Weiss, Leiter Fahrzeugbewertung bei der Schätzorganisation Deutsche Automobil Treuhand (DAT), sieht die Restwertentwicklung von Plug-in-Hybriden skeptisch. Ob sich der etwas höhere Neupreis im Vergleich zu reinen Benzinern oder Dieseln bei der Weitervermarktung halten lasse, sei fraglich ( hier gibt's die Wertmeister 2020 ).