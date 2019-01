ie rein elektrische Variante des neuen Volvo V40 wird unter dem Dach der Marke Polestar auf den Markt kommen. Der Name: Polestar 2 . Die Volvo-Tochter hat jetzt ein neues Teaserbild veröffentlicht, auf dem das Heck des Elektro-SUVs aus der Vogelperspektive zu sehen ist. Das neue Modell wird wahrscheinlich noch im Frühjahr 2019 präsentiert. AUTO BILD tippt darauf, dass der Polestar 2 auf dem Autosalon in Genf (7. bis 17. März 2019) enthüllt wird.

Das Hybrid-Coupé Polestar 1 ist das erste komplett eigenständige Modell der Performance-Sparte von Volvo, die sich mittlerweile auf E-Autos spezialisiert hat.

Auf dem Festival of Speed 2018 in Goodwood meldete sich bereits Polestar-Manager Jonathan Goodman zum Polestar 2 zu Wort. Wie das Magazin " Autocar " berichtet, soll das elektrische Einstiegsmodell mit dem Tesla Model 3 konkurrieren. Optisch könnte sich der Polestar 2 an der 2017 gezeigten Volvo-Studie 40.2 orientieren. Volvo zeigte schon als Vorgriff zum XC40 eine Studie , die bis auf wenige Details in Serie gegangen ist. Goodman verriet im Gespräch mit "Autocar" auch, dass der Polestar 2 mit rund 400 PS und 560 Kilometern Reichweite zu den Kunden rollen soll. Preislich dürfte das zweite Fahrzeug der Marke zwischen 40.000 und 66.000 Dollar (ca. 34.000 bis 56.000 Euro) positioniert werden. Die Produktion soll noch 2019 beginnen, kurz nach dem Polestar 1