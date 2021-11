Die Zahl derhat im Corona-Jahrabgenommen. Das war die gute Nachricht, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) Ende Oktober 2021 verbreitete. Allerdings: Die geklauten Fahrzeuge werden immer wertvoller, was diefür die Versicherer in die Höhe treibt ( zum Ratgeber Versicherung ).

Doch was ist zu tun im Falle eines? "Sofortbei der Polizei und die", rät Dorian Rätzke vom Oldtimerversicherer OCC. Frühestens nach einem Monat kann der Versicherungsnehmer sein Geld bekommen, wenn der Oldtimer verschwunden bleibt. Rätzke: "Neu bei OCC ist, dass der Kunde die Wartefrist auf bis zu neun Monate verlängern kann. Das heißt, seinwird um den von ihm gewünschten Zeitraum gestundet, und er bekommt die Zahlung erst nach Ablauf seiner gewünschten Frist. So bleibt er länger Eigentümer des Oldtimers und kann ihn behalten, wenn er innerhalb der Frist wieder aufgefunden wird."

Wünscht sich der Kunde eine, ist der Versicherer nach Zahlungseingang neuer Eigentümer des Oldtimers. "Wer sicherstellen will, das Fahrzeug bei einem späteren Auftauchen behalten zu können, sollte deshalb die. Ein Gutachter prüft immer den Wert am Tag des Diebstahls. Stellt er eine Wertsteigerung fest, tritt bei uns die kostenfreie Vorsorgeregelung in Kraft, die in den Kaskoversicherungen bis zu 30 Prozent Wertsteigerung und bei ' Vollkasko PLUS' sogar bis zu 50 Prozent berücksichtigt", erklärt Versicherungsexperte Rätzke.