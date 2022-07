Wer seine Urlaubsfahrt mit dem E-Auto antritt, braucht trotz guter Planung oft Geduld. Denn ein Ladestopp kostet viel Zeit – und nicht nur während der Urlaubsmonate können sich Schlangen vor den Ladestationen bilden.

Beschleunigt wird das Laden auf der Autoseite durch die Schnellladefähigkeit – und auf der Ladesäulenseite durch High Power Charging (HPC). Denn solche Ladepunkte pressen den Strom mit 150 Kilowatt oder mehr Ladeleistung in den Akku. Die 95-kWh-Batterie eines Audi e-tron 55 quattro beispielsweise ist beim Schnellladen im Idealfall nach 45 Minuten wieder voll und bereit für (offizielle) 441 Kilometer Reichweite.

Das sind die besten E-Autos

Okay, das ist eine deutlich längere Wartezeit als beim Tanken mit Benzin und Diesel – aber durchaus alltagstauglich. Übrigens nicht nur für Urlauber beim Autobahnritt, sondern auch für Dienstreisende auf großer Fahrt; oder für Eilige in urbanen Ballungszentren.

Zum Glück wird das HPC-Schnellladenetz in Deutschland ( so funktioniert das Turbo-Laden ) immer besser ausgebaut. Zum Stichtag 4. Juli 2022 hat AUTO BILD – gemeinsam mit den Lademarkt-Spezialisten von Charging Radar und der Technologieberatung P3 – die Infrastruktur hierzulande unter die Lupe genommen. Nach der Welt der Ladedienste im E-Mobility Excellence Report geht es diesmal um die "Hardware" der Charge Point Operator (CPO).

500 m entfernt von einer Abfahrt oder Raststätte)? Die folgende Karte liefert einen Überblick über die größten Schnellladeparks an Reiserouten in Deutschland; alle Ergebnisse im Detail gibt's in der

Zoom Hier muss man selten warten: An großen Schnellladeparks stehen viele Ladepunkte für E-Auto-Reisende zur Verfügung.





Bei der Anzahl der Ladepunkte glänzen aktuell zwei Player auf dem wachsenden deutschen Markt mit einem "vorbildlichen" Angebot: Der baden-württembergische Energieriese EnBW verdient sich mit insgesamt 1489 Schnellladepunkten das Prädikat "Größtes HPC-Ladenetz". Dazu zeigt er mit 202 Standorten große Präsenz in Autobahnnähe, was ihm zudem den Titel "Autobahn-Champion" einbringt.

Zoom Gesamtsieger: Der Energieriese EnBW verfügt über das größte frei zugängliche Netz an HPC-Ladestationen in Deutschland.



Bei der HPC-Netzabdeckung schneidet E-Auto-Pionier Tesla mit 1688 Schnellladeanschlüssen im Bundesgebiet noch etwas besser ab. Allerdings sind noch immer die meisten Ladepunkte Tesla-Fahrern vorbehalten; nur langsam öffnet sich das Supercharger-Netz der Amerikaner auch für markenfremde Fahrzeuge.

Wichtige Begriffe beim Schnellladen HPC Pfeil High Power Charging = Laden mit einer Leistung ab 150 kW. Maximale Ladegeschwindigkeit Pfeil Hängt ab vom Auto und dem Füllzustand des Akkus. E-Autos mit einem 800-V-Bordnetz können am schnellsten laden. Das Ladetempo kann durch Konditionieren der Batterie beschleunigt werden, entweder durch internes Vorheizen oder durch hohe Leistungsabgabe, sprich schnelle Fahrt. Roaming Pfeil Alle Ladenetzwerke (Ausnahme Tesla mit eigenem Netz) sind roamingfähig. Heißt: Ein Ladedienst (EMP) ermöglicht den Zugang zur Ladeinfrastruktur unterschiedlicher Anbieter.

Steckerstandard Pfeil Der CCS-Stecker setzt sich durch, vereinzelte Anbieter/Autohersteller setzen noch auf den CHAdeMO-Stecker.



Aktuell sind es laut Report 322 Ladepunkte in Deutschland, die nach Installieren der Tesla-App frei genutzt werden können. Daher belegt Tesla mit dem eigenen Supercharger-Netz im Ranking Platz 1 mit einem Sternchen. Positiv zudem für alle Nutzer: 95 Standorte bieten mindestens zehn Supercharger und damit beste Aussicht auf wenig oder gar keine Wartezeit. Tesla ist also auch "vorbildlich" bei der Ladechance.

BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes, Mini, Ein weiterer Sonderfall ist Ionity. Der Autohersteller-Zusammenschluss ( Audi Porsche , Skoda und VW) ist ebenfalls prominent (458 Ladepunkte) an Autobahnraststätten und Autohöfen vertreten. Dort garantiert er überall grünen Strom mit der hervorragenden Ladeleistung von bis zu 350 kW – auch wenn zwei Fahrzeuge an einer Ladesäule zapfen.

Die Einschränkungen: Erst mit einem Vertrag kann man bei Ionity für 35 Cent/kWh laden, Nicht-Markenkunden zahlen üppige 79 Cent . Zudem sind nur wenige hochpreisige Elektroautos zu einer Ladeleistung über 150 kW fähig.

Aber auch einige regionale CPO bieten ein sehr stattliches Angebot an Schnelllademöglichkeiten und schneiden zumindest mit der Note "befriedigend" ab. Für Fernreisende reichen die HPC-Ladesäulen eher lokal orientierter Betreiber nicht, doch das ist für viele E-Auto-Fahrer unerheblich. Sie nutzen die Ladepunkte der überregionalen Autobahn-Champions über Roaming-Verträge.

Die besten HPC-Ladenetzbetreiber Reihenfolge Ladenetzbetreiber (CPO) Anzahl HPC- Ladepunkte Punkte Urteil: HPC-Abdeckung Anzahl der Ladeparks (mind. 10 HPC-Ladepunkte) Punkte Urteil: hohe Lade-Chance (Wahrscheinlichkeit für einen freien Ladeplatz) Anzahl Standorte in Autobahn-Nähe (max. 500 Meter Radius zur nächsten Autobahn) Punkte Urteil: Wer ist Autobahn-Champion? Gesamtpunktzahl Gesamturteil Pfeil Pfeil Abzweigung 1 Abzweigung Abzweigung 2 Abzweigung Abzweigung 3 Abzweigung Abzweigung 4 Abzweigung Abzweigung 5 Abzweigung Abzweigung 6 Abzweigung Abzweigung 7 Abzweigung Abzweigung 8 Abzweigung Abzweigung 9 Abzweigung Abzweigung 10 Abzweigung Abzweigung 11 Abzweigung Abzweigung 12 Abzweigung Abzweigung 13 Abzweigung Abzweigung 14 Abzweigung Abzweigung 15 Abzweigung Abzweigung 16 Abzweigung EnBW (Testsieger) Tesla Supercharger Tesla Supercharger (für alle Marken) IONITY (höchste Ladeleistung) ARAL pulse Allego EWE Go E.ON ALDI SÜD Shell Recharge Citywatt Pfalzwerke Fastned Mer Germany Comfortcharge TOTAL Energies 1489 1688 322 458 560 312 364 119 188 127 124 117 109 99 78 70 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 Vorbildlich Vorbildlich Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Gut Gut Gut Gut Gut Gut Befriedigend Befriedigend Befriedigend 15 95 16 0 1 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 0 4 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sehr gut Vorbildlich Sehr gut Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig 202 94 9 98 84 78 43 85 6 20 9 20 23 7 8 9 5 3 1 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 Vorbildlich Gut Ausbaufähig Gut Gut Gut Befriedigend Gut Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig Ausbaufähig 14 13 9 9* 8 8 7 7 5 5 5 5 5 4 4 4 Vorbildlich Vorbildich Gut Gut Gut Gut Gut Gut Befriedigend Befriedigend Befriedigend Befriedigend Befriedigend Befriedigend Befriedigend Befriedigend

AUTO BILD: Wie schätzen Sie das aktuelle Schnellladenetz ein? Ludwig Hohenlohe: Das Netz der HPC-Lade­punkte bietet schon jetzt technisch mehr Ladeleistung, als der Großteil der aktuel­len E-Autos überhaupt maxi­mal laden kann. Die Schnell­lade-Infrastruktur ist besser als ihr Ruf.

Zoom Ludwig Hohenlohe, CEO vom Lademarkt-Analysten Charging Radar, hat Verbrauchertipps fürs schnelle Laden.





Wann ist die Chance zum Schnellladen entlang der Autobahnen am größten? Besonders gefragt sind die HPC-Ladepunkte an Wochenenden. Wer sofort laden will, sollte zwischen 19 Uhr abends und 9 Uhr morgens zu einer Ladestation fahren. An Freita­gen ist oft noch Betrieb bis nach 20 Uhr.

Welchen Tipp haben Sie fürs Schnellladen? Wenn Sie an einen Ladepark fahren, dessen Ladesäu­len immer zwei Anschlüsse haben, nutzen Sie lieber eine kom­plett freie. Sonst müssen Sie damit rechnen, dass die Ladeleistung halbiert wird.