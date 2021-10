Als Plug-in-Hybrid gibt es den Tarraco nur in den beiden höheren Ausstattungen. Am meisten sparen kann man beim sportlichen FR: Dann steht der Tarraco auf 19-Zoll-Rädern, hat Voll-LED- Scheinwerfer und LED-Rücklichter mit dynamischen Blinkern. Dazu gibt's Sportsitze vorn, der Fahrersitz ist elektrisch einstellbar. Sportpedale in Aluminiumoptik sorgen für einen sportlichen Look im Innenraum. Ein digitales Cockpit (10,25 Zoll) und ein acht Zoll großer Zentralbildschirm sind Serie. Zu den Standard-Assistenten gehören ein Abstands-Tempomat und ein Parklenkassistent. Außerdem sind Parkpiepser vorn und hinten sowie eine Rückfahrkamera immer an Bord.(Achtung: Die Überführungskosten schmälern den Rabatt um ein paar Hundert Euro). Die besten Angebote gibt es dort ab 34.563 Euro. Auch bei der anderen Ausstattungsvariante "Xcellence" ist eine hohe Ersparnis drin. Bis auf die sportlichen Details im Innenraum kommt das SUV dann mit denselben Features. So liegt die UVP des Tarraco bei 44.800 Euro. Bei carwow.de, inklusive Umweltprämie liegt die Ersparnis damit bei bis zu 12.307 Euro.