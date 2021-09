Golf, Octavia Tarraco . Von den Cashcows habenjeweils ihren eigenen Ableger im Programm. Das gilt zumindest für Modelle mit Verbrenner – bei den E-Autos scheint sich die Volkswagen-Dreifaltigkeit dagegen noch uneins zu sein. In Sachen E-SUV hinkt Seat hinterher, einen Elektro-Kompakten wiederum hat Skoda noch nicht im Programm. Die Lücke im Skoda-Portfolio könnte sich aber bald füllen, wie das britische Autoportal " autocar.co.uk " berichtet.sein. Der AUTO BILD-Illustrator zeigt schon mal, wie das Auto aussehen könnte!

Deshalb trägt unsere Skizze dessenScharfe Linien und Falze heben ihn vom rundlicher gezeichneten VW-Bruder ab. Der Leuchtstreifen im Grill dürfte wie beim SUV Aufpreis kosten. Am Heck sindund ein zentraler Markenschriftzug zu erwarten. Im Innenraum dürften Skoda-typische Simply-Clever-Lösungen Einzug halten.

So gibt es 900 Euro Zuschuss für die eigene Wallbox Zum Angebot Noch ist nicht bestätigt, ob Skoda einen ID.3-Ableger bringen wird. Es würde aber sehr verwundern, wenn nicht. Wir vermuten, dass der kompakte Elektro-Tscheche 2022 vorgestellt undsein wird. Die Preise dürften dannUnd der Modellname? Sollte das Auto in Richtung Crossover gehen, ist auf jeden Fall ein "q" am Ende gesetzt – samt nachfolgendem "iV".