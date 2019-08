Skoda Kamiq (2019): Test, Maße, Innenraum, Kofferraumvolumen

K nuffiges Kerlchen, denkt man sich beim Anblick des 4,24 Meter langen Neuling sogar den eigentlich eine Liga über Kamiq und Co. nuffiges Kerlchen, denkt man sich beim Anblick des Kamiq . Dabei ist der unaufdringlich gezeichnete Tschechen-Neuling eigentlich ein ganz Großer. Bei der Gegenüberstellung mit seinen beiden Brüdern Arona und T-Cross stellen wir fest: Seat und VW basieren auf der gleichen Plattform (MQB A0), sind aber zehn beziehungsweise 13 Zentimeter kürzer. Typisch Skoda, die reizen das Blatt längentechnisch wieder mal etwas weiter aus – und übertrumpfen mit ihremNeuling sogar den VW T-Roc um einen Zentimeter. Und der spielt ja

Auch hinten reisen Großgewachsene bequem

Der Skoda Kamiq ist sogar einen Zentimeter länger als das Kompakt-SUV VW T-Roc. Platzverhältnisse kaum etwas zu beanstanden gibt. Selbst mit der zweiten Sitzreihe können sich Reisende auch jenseits der 180 cm anfreunden. Die großen Türausschnitte ermöglichen zudem vorn wie hinten einen relativ bequemen Zugang. Und aufgrund der Fahrzeughöhe ist der Einstieg spürbar angenehmer als zum Beispiel im neuen Skoda knieseitig genug Luft. Und trotz des im Testwagen verbaute Panoramadaches (festes Glasdach ohne Öffnungsmechanismus) herrscht genug Kopffreiheit. Einziger Störfaktor ist die etwas niedrig eingebaute Sitzbank. Hier sind die Beine stärker angewinkelt, weshalb die Oberschenkel frühzeitig den Kontakt verlieren. Kaum ein Wunder also, dass es hinsichtlich dergibt. Selbst mit der zweiten Sitzreihe können sich Reisende auch jenseits der 180 cm anfreunden. Dieermöglichen zudem vorn wie hinten einen. Und aufgrund der Fahrzeughöhe ist der Einstieg spürbar angenehmer als zum Beispiel im neuen Skoda Scala . Zu den Vordersitzen ist. Und trotz des im Testwagen verbaute Panoramadaches (festes Glasdach ohne Öffnungsmechanismus) herrscht. Einziger Störfaktor ist die etwas. Hier sind die Beine stärker angewinkelt, weshalb die Oberschenkel frühzeitig den Kontakt verlieren.

Beim Kofferraumvolumen schlägt er seine Konzernbrüder

Wenn man die Rücksitzbank umklappt, fasst der Kofferraum fast 1400 Liter. ein echter Skoda. Warnwestenfach in jeder Tür, Eiskratzer hinterm Tankdeckel, beim Aussteigen fährt der Türkantenschutz automatisch aus, der Regenschirm verschwindet elegant in der Fahrertür. Noch mehr clevere Gimmicks gibt es im doppelstöckigen Kofferraum. Der schluckt übrigens 400 Liter. Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, sind es fast 1400 Liter und damit gut 100 mehr als bei Arona und T-Cross. Die Heckklappe öffnet übrigens automatisch (350 Euro), und wer am kleinen Schalter rechts unter der Hutablage zupft, staunt über die elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung (790 Euro, 1.200 Kilo Anhängelast). Neue Skoda (2019, 2020 und 2021) zur Galerie Wir laufen ums Auto und stellen schnell fest: Der Kamiq ist. Warnwestenfach in jeder Tür, Eiskratzer hinterm Tankdeckel, beim Aussteigen fährt der Türkantenschutz automatisch aus, der Regenschirm verschwindet elegant in der Fahrertür. Noch mehr clevere Gimmicks gibt es im. Der schluckt übrigens. Werden die, sind esund damit gut 100 mehr als bei Arona und T-Cross. Die Heckklappe öffnet übrigens automatisch (350 Euro), und wer am kleinen Schalter rechts unter der Hutablage zupft, staunt über die elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung (790 Euro, 1.200 Kilo Anhängelast).

Die Lenkung überzeugt mit angenehmer Direktheit

Die elektromechanische Lenkung des Kamiq zählt zu den Besten, die in seiner Klasse erhältlich sind. elektromechanische Servolenkung, die in dieser Klasse zu den gelungensten zählt. Der Spaß beginnt beim Ausparken in der Tiefgarage und hört auf der Landstraße nicht auf: nicht zu spitz ansprechend aber jederzeit angenehm direkt, so dass sich die Arbeit am Lenkrad gefühlt immer ganz locker aus dem Ärmchen schütteln lässt. Auch der Innenraum unseres ziemlich vollausgestatten Teswagens geht auf Kuschelkurs: weiches Leder mit Alcantara-Sitzwangen (ab 1020 Euro), der Fahrersitz ist elektrisch verstellbar (ab 390 Euro), der freistehende Navi-Bildschirm gefällig hoch platziert und durch die Jalousie des Panoramaglasdachs (ab 630 Euro) schimmert friedlich die Sonne. Ja, selbst so einen kleinen Skoda kann man inzwischen unerhört fein aufpeppen. Gleichzeitig wirkt der Kamiq damit nicht unangemessen aufgebrezelt. Aufpreislos ist dagegen die, die in dieser Klasse zu den gelungensten zählt. Der Spaß beginnt beim Ausparken in der Tiefgarage und hört auf der Landstraße nicht auf:, so dass sich die Arbeit am Lenkrad gefühlt immer ganz locker aus dem Ärmchen schütteln lässt.

Das verstellbare Fahrwerk muss nicht sein

Schon mit dem Standard-Fahrwerk bietet das SUV einen angenehmen Federungskomfort. Fahrwerk. In unserem Fall übrigens verstellbar, was aber nicht sein muss. Der Kamiq federt grundsätzlich sehr bekömmlich, was beim Testwagen auch an den 17-Zoll-Rädern in Verbindung mit den vibrationsarme und gut gedämmte Dreizylinder mit 115 PS stellt bei den Benzinern die (vorläufige) Spitzenmotorisierung dar. Der 1.0 TSI wirkt in Verbindung mit dem DSG für den Alltagsjob des Kamiq gut gewappnet. Dass wir das Ford Ecoboost dreht geschmeidiger hoch. Das war's dann auch schon. Der kann es halt, dieser Kamiq! Im Einklang dazu das. In unserem Fall übrigens verstellbar, was aber nicht sein muss. Der Kamiq, was beim Testwagen auch an den 17-Zoll-Rädern in Verbindung mit den Reifen im 55er Querschnitt liegt – mehr muss nicht sein. Und so würden wir auch den Antrieb charakterisieren: Derstellt bei den Benzinern die (vorläufige) Spitzenmotorisierung dar. Der 1.0 TSI wirktfür den Alltagsjob des Kamiq. Dass wir das Doppelkupplungsgetriebe hin und wieder auch mal loben, liegt beim Kamiq an der Schaltlogik. Hastiges Runterschalten ist der Elektronik fremd, die lieber das vorhandene Drehmoment nutzt. Kritik gefällig? Ein. Das war's dann auch schon. Der kann es halt, dieser Kamiq!