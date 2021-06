Basis 19.350 Euro. Bei carwow.de gibt es das Kleinwagen-SUV zurzeit mit einer Ersparnis von bis zu 6858 Euro! (Wichtige Tipps zum Neuwagenkauf im Internet!) Der Kamiq ist zwar das kleinste SUV von Skoda , was aber nicht bedeutet, dass wenig Platz bietet. Mit einer Länge von 4,24 Meter (die Konzern-Geschwister VW T-Cross und Seat Arona sind 13 bzw. zehn Zentimeter kürzer) gehört der Kamiq fast schon in die Kompaktklasse. Das wirkt sich allgemein positiv auf das Sitzgefühl in der zweiten Reihe aus. In unserem Test haben wir festgestellt, dass dort auch große Personen gut sitzen können. Und auch der Kofferraum packt einiges weg. Die 400 Liter Volumen lassen sich auf 1395 erweitern, wenn man die Rückbank umklappt. Für den Kamiq verlangt Skoda in der

laut Liste kostet es mindestens 31.030 Euro. Bei carwow.de gibt es aktuell eine Ersparnis von bis zu 6858 Euro, die Angebote beginnen bei 24.972 Euro. Das sind bis zu 22 Prozent Rabatt. Den höchsten Rabatt gibt's beim Topmodell: Der Kamiq "Monte Carlo" kommt mit 1,5-Liter-Benziner. Der leistet 150 PS und 250 Nm und ist an ein Siebengang- DSG gekoppelt. Die Monte Carlo-Ausstattung verleiht dem Kleinwagen-SUV einen sportlichen Charakter: So sind beispielsweise alle Chromelemente geschwärzt und die hinteren Scheiben getönt. Dazu steht der Kamiq serienmäßig auf 18-Zöllern . Im Innenraum gibt's unter anderem Sportsitze mit rot-schwarzen Bezügen, ein Sportlenkrad und Edelstahlpedale. Zudem an Bord: Voll-LED-Licht vorn und hinten sowie animierte Blinker, Panoramadach, Sitzheizung vorn und einige Helfer wie Berganfahr- und Lichtassistent. Das Topmodell hat entsprechend auch den höchsten Preis,Das sind bis zu 22 Prozent Rabatt.

Beim Basismodell lassen sich bis zu 3090 Euro sparen