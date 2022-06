Bei Stellantis heißt die induktive Ladetechnologie DWTP (Dynamic Wireless Power Transfer). Dahinter verstecken sich unter dem Asphalt verlegte Leiterschleifen, die Energie an Pkw, Lkw oder Busse übertragen. Mithilfe von DWTP lassen sich E-Autos kabellos laden. Stellantis hat DWTP auf der Teststrecke " Arena del Futuro" (zwischen Mailand und Brescia) nach eigenen Angaben erfolgreich getestet.

Mit DWTP ist der Ladestopp viel seltener nötig. Die Technologie kann an alle Fahrzeuge angepasst werden – sie bekommen einen speziellen Empfänger, der die von der Straße abgegebene Energie direkt an den Elektromotor überträgt. Das vergrößert laut den verantwortlichen Ingenieuren die Reichweite und schont maßgeblich die Fahrzeugbatterie

Beim Test auf der "Arena del Futuro" fuhr ein entsprechend ausgestatteter Fiat 500e Autobahntempo, ohne etwas von der in seinem Akku gespeicherten Energie zu verbrauchen.

Der Energiefluss zwischen Asphalt und Auto war dabei so stark, dass man ihn mit der Effizienz einer Schnellladestation vergleichen kann, so Stellantis. Trotzdem blieb das Magnetfeld so schwach, dass negative Auswirkungen auf die Passagiere im Auto bzw. auf Fußgänger nicht zu erwarten sind.