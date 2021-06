Klar, dass die Redakteure viel Wissen über die unterschiedlichsten Fahrzeuge anhäufen und sich daher für viele verschiedene Autos begeistern können.

Vattenfall-Wallbox in der AUTO BILD-Edition ab 499 Euro statt 1.189 Euro UVP - exklusives Ladepaket mit Ökostrom

Wäre es ein rassiger Sportwagen , ein elegantes Coupé oder doch was ganz anderes? Wir haben in der Redaktion herumgefragt und einezusammengestellt. Die Vorlieben der Kollegen könnten kaum unterschiedlicher sein. Die Liste derbeginnt beiundund endet beiund. Alle Details gibt's in der Galerie!