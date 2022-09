Bei der WM-Rallye Ypern in Belgien war 2022 erstmals der wasserstoffbetriebene Toyota GR Yaris H2 zu ersten Demofahrten im Einsatz. Vom Rennsport auf die Straße ist also auch bei Toyota das wiederentdeckte Motto.

Der 261 PS starke Wasserstoffverbrennungsmotor wurde dabei im GR Corolla H2 entwickelt, der 2021 in der asiatischen Langstrecken-Meisterschaft und mit Toyotas WRC-Teamchef Jari-Matti Latvala und Teamgründer Akio Toyoda bei den 24 Stunden von Fuji am Start war.

Mit dem Versuchsmotor setzen die Japaner aber nicht auf eine Brennstoffzelle – stattdessen wird der Wasserstoff wie Benzin im Motor verbrannt. Hier kommen die wichtigsten Infos zum Verbrennungsmotor im Konzeptfahrzeug Toyota GR Yaris H 2 !

Durch die im Vergleich mit Benzin andere Charakteristik des Wasserstoffs waren am Motor Anpassungen im Bereich der Kraftstoffversorgung und des Einspritzsystems nötig. Im Gegenzug ermöglicht die schnellere Verbrennung des Luft-Wasserstoff-Gemischs ein spontaneres Ansprechverhalten des Motors.

Das Aggregat kam bereits 2021 im Rahmen der Super-Taikyu-Rennserie in Japan zum Einsatz. Hier wurde es in einen für den Rennsport modifizierten Toyota Corolla eingebaut. Toyota plant bislang nicht, den Motor in Serie zu bringen, vielmehr soll das Potenzial der Technik erprobt werden. Wie ernst es die Ingenieure meinen, wird durch den Einsatz im Rallye-Yaris erneut klar.

Auch deutsche Hersteller haben sich in der Vergangenheit an der Verbrennung von Wasserstoff in Kolbenmotoren versucht. BMW setzte im Jahr 2000 beispielsweise bei seinem Wasserstoff-7er "Hydrogen 7" auf einen für Wasserstoff modifizierten Antrieb. Ohne nennenswerten Erfolg allerdings, denn die 100 produzierten Fahrzeuge wurden nicht verkauft, sondern zum Teil an Prominente auf Leasingbasis übergeben.