Smartphones lassen sich über Apple CarPlay oder Android Auto an das Infotainment koppeln. ©Toyota

Der Innenraum gleicht denen der PSA-Modelle. Ein Schalter für die Fahrstufen nimmt den Platz des Schalthebels ein. Die analoge Tachoeinheit zeigt neben der Geschwindigkeit prominent an, wie sehr die Batterie gerade gefordert wird oder ob sie rekuperiert. Serienmäßig ist der elektrische Personentransporter bereits mit einem Siebenzoll-Infotainment, an das sich das Handy über Apple CarPlay oder Android Auto koppeln lässt, ausgestattet. Außerdem sind beheizbare Sitze, elektrisch einklappbare Außenspiegel, eine elektrische Parkbremse und schlüsselloser Zugang ab Werk an Bord. Gegen Aufpreis bietet Toyota für den Proace Verso Electric eine Klima-Automatik und eine Satellitennavigation an. Wieviel der elektrische Personentransporter kosten wird, verrät Toyota noch nicht.Noch im November soll der Bestellstart für den Proace Verso Electric sein, die ersten Modelle werden ab März 2021 ausgeliefert.