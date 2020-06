UmweltprÃ¤mie: Das sind die Top 5 der gÃ¼nstigsten E-Autos

iner generellen Kaufprämie für Autos hat die Bundesregierung eine Abfuhr erteilt. Sie will mit ihremfördern.Wer sich einen (Teilzeit-)Stromer gekauft hat, konnte bisher schon einen ordentlichen Umweltbonus einstreichen.Jetzt legt die Regierung noch mal nach:

Kleine E-Autos wie der Smart EQ fortwo profitieren besonders von der neuen Prämie.

Wie bisher ist die Höhe der Prämie vom(also ohne Sonderausstattung) abhängig. Die volle Fördersumme bekommen Sie nur für FahrzeugeMitdarf der Basis-Preis aktuell also bei maximal 47.600 Euro liegen. Nach der geplanten Steuersenkung zumErfüllt das E-Auto diese Voraussetzung, zahlt der Staat Ihnen zukünftigdazu. Der Hersteller zieht zudemvom Preis ab – plus die darauf anfallende Mehrwertsteuer. Mit dem neuen 16-Prozent-Satz also 3480 Euro. Macht zusammen einen Rabatt von