Zur Serienausstattung gehören glänzend schwarze Spiegelkappen und 19-Zoll-Räder Marke "Pretoria".

150 der Golf R bekommen eine. Die Farbtöne "Viper Green", "Victory Blue" und "Violet Touch" waren in Australien bisher nicht erhältlich und kosten nur 185 Euro Aufpreis. Die verbleibenden 300 Kompaktsportler werden in den gewohnten Schwarz-, Weiß- und Blautönen ausgeliefert. Für umgerechnetbekommen die Käufer einen praktischlediglich das Panoramadach kann auf Wunsch noch angekreuzt werden. Die Standardausstattung der Final Edition umfasst unter anderem eine verbesserte Musikanlage von Dynaudio, 19-Zöller mit schwarzen Akzenten und Sitzbezüge aus Nappaleder. Unter der Motorhaube bleibt alles beim Alten: Weiterhin produziert einund, die über ein Siebengang-DSG an alle vier Räder verteilt werden. Im Vergleich zum europäischen Pendant ist die australische R-Version zehn PS schwächer.