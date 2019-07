Pontiac Trans Am K.I.T.T.: Klassiker des Tages

K.I.T.T., der Knights Industries Two Thousand, wurde in den 80ern weltweit zum TV-Star. Der intelligente Pontiac Trans Am stahl damals David Hasselhoff die Show.

M it künstlicher Intelligenz versehen und zudem ziemlich lässig: K.I.T.T., der Knights Industries Two Thousand, wurde Anfang der 80er-Jahre weltweit zum TV-Star. K.I.T.T. war ein modifizierter 82er Pontiac Trans Am, der denken, sprechen und selbst fahren konnte. Zu seiner Zeit überstrahlte er den Hauptdarsteller David Hasselhoff an Coolness deutlich. Heute wünscht man sich, autonome Autos wären wie K.I.T.T.

Turbo Boost und Super-Verfolgungsmodus

Legendäres Können von K.I.T.T.: Turbo Boost und Super-Verfolgungsmodus. Der Turbo Boost erlaubte es dem schwarzen Ami, auf Knopfdruck über Hindernisse zu springen. Im Super-Verfolgungsmodus erreichte K.I.T.T. im TV Geschwindigkeiten jenseits der 300 Meilen pro Stunde (mehr als 480 km/h). Vermutlich kann jedes Kind der 80er Jahre K.I.T.T. an seinem hin und her wandernden roten Scanner in der Fahrzeugfront und dem dazugehörigen Geräusch erkennen. War K.I.T.T. von seinem menschlichen Co-Star David Hasselhoff alias Michael Knight getrennt, kommunizierten die beiden via Comlink, einer Sprechverbindung in Knights Armbanduhr. K.I.T.T. konnte mit allen flüssigen, brennbaren Stoffen fahren und hatte eine Molekularversiegelung, die ihn nahezu unzerstörbar machte. Gewartet wurde K.I.T.T. von Dr. Donnie Barstow und April Curtis, seinen persönlichen Mechanikerinnen.

Ausstattung vom Enterhaken bis zum Geldautomaten