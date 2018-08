Enorm breit und mit dem Maul eines Manta-Rochens präsentiert sich die Audi-Studie PB18 e-tron in Pebble Beach . Anlässlich der Monterey Car Week geben die Ingolstädter einen Ausblick auf einen möglichen Supersportwagen mit vollelektrischem Antrieb. Der Sportwagen für Straße und Rennstrecke ist 4,53 Meter lang, 2,00 Meter breit und nur 1,15 Meter hoch. Der Radstand misst 2,70 Meter. Dank verschiedener Verbundwerkstoffe wiegt der Renner inklusive Batterien nur 1550 Kilogramm. Obwohl es sich um einen echten Sportwagen handeln soll, bietet die Auslegung als Shooting Brake ein Plus an Kofferraumvolumen (470 Liter) gegenüber anderen sportlichen Autos.

Design: Shooting-Brake inspiriert durch R8 und Monoposto-Rennwagen

Der Heck mit dem Leuchtband ragt weit aus der Karosserie heraus. Der Diffusor ist verstellbar. Die Highlights der Car Week zur Galerie An der Front dient ein riesiger Singleframe als Lufteinlass und zusätzliches Blickfenster für den Fahrer. Er trägt auf der unteren Leiste einen "e-tron"-Schriftzug. Daneben gibt es dreieckige Lufteinlässe, die den Fahrtwind auf die Bremsanlage lenken. Die Scheinwerfer sind Audi-typisch schmal gehalten: Sie arbeiten mit Audis Digital-Matrix-Technologie inklusive Laserfernlicht. Die bulligen Radkästen beheimaten große 22-Zoll-Felgen in Turbinenoptik. In der Seitenansicht fällt die geringe Höhe der Audi-Studie besonders ins Auge. Die Dachlinie verläuft hinter halb der sanft ansteigenden Windschutzscheibe annähernd horizontal. Erst ab der weit hinten liegenden B-Säule macht sie einen leichten Knick und geht an der C-Säule in den Dachkantenspoiler über. Die Türen erhalten tiefe Sicken, die als Luftauslässe für die Vorderräder und als Lufteinlässe für die Hinterräder dienen. Die Rückleuchten stehen spitz aus der Karosserie heraus. Das Heck ist schwarz verglast. Die in einzelnen Balken designten Rückleuchten werden von einem Leuchtband optisch zusammengehalten. Der weit nach hinten gezogene Diffusor lässt sich je nach aerodynamischer Anforderung ein- und ausfahren, um den Abtrieb zu beeinflussen.

Innenraum: Verschiebbares Monocoque im e-tron

Das Monocoque in Rennstellung: So sitzt der Fahrer in der Mitte, ein Beifahrer hat keinen Platz mehr. Neue Audi (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 bis 2025) zur Galerie Der Innenraum der PB18 e-tron Studie bietet Platz für zwei Insassen, wobei der Beifahrer nur unter bestimmten Bedingungen Platz nehmen darf: Das liegt daran, dass der Fahrer in einem verschiebbaren Monocoque Platz nimmt. Für den Straßeneinsatz ist es links an der Tür fixiert und gibt dadurch den in das Fahrzeug integrierten Beifahrersitz frei. Soll es aber auf die Rennstrecke gehen, wandert der Fahrerplatz wie bei einem Le-Mans-Rennwagen in die Mitte, um maximale Übersicht zu schaffen. Möglich macht das ein Lenkungs- und Pedalerie-Konzept, das komplett ohne Mechanik auskommt und elektronisch gesteuert wird ("by wire"). Das futuristische Lenkrad ist vierspeichig und dank Touchflächen multifunktional. Die Lenkradspange trägt den Schriftzug "Level Zero", was den PB18 deutlich von seinen Studien-Geschwistern abheben soll: Im Vergleich mit den autonomen Audi-Studien der vergangenen Jahre verzichtet der e-tron gänzlich auf autonome Fahrerassistenten und soll eine reine "Fahrmaschine" sein. Das Kombiinstrument wird durch einen OLED-Bildschirm zum Leben erweckt und gibt – zusammen mit dem Lufteinlass in der Front – den Blick auf die Straße frei. Weitere durchsichtige OLED-Displays zeigen Navigationsdaten oder Inhalte des Infotainments wieder.

Motor: Drei E-Motoren mit bis zu 775 PS