BMW M760Li xDrive (2017) im Test: Fahrbericht — 05.02.2017 Der BMW 7er für Bosse Das neue Topmodell des BMW 7er heißt M760Li und hat natürlich einen V12 unter der Haube. AUTO BILD ist BMWs neue Cheflimousine gefahren!

Der M760Li könnte theoretisch auch quer fahren



Downsizing? Nicht beim M760Li! Der V12 hat satte 6,6 Liter Hubraum und schickt dank xDrive 610 PS an alle vier Räder.

Zwei Optikpakete für das Topmodell



Der BMW M760Li braucht sich nicht vor den Konkurrenten von Audi und Mercedes zu verstecken!

Im V12 Excellence ist immer bei 250 km/h Schluss



Luxus im Überfluss



Entspannter rasen: In Reihe zwei bietet der Über-7er jeden Luxus. Und vorne amüsiert sich der Chauffeur.



Autor: Jens Meiners

wölfzylinder und BMW 7er – das gehört einfach zusammen! Deshalb wird auch die aktuelle 7er-Reihe um diese Variante ergänzt. Sie hört auf die sperrige Bezeichnung M760Li xDrive! Und das ist sogar noch leicht untertrieben: Der 610 PS starke V12-Motor verfügt über stolze 6,6 Liter Hubraum. Leider versteckt er sich verschämt unter einer voluminösen Kunststoff-Abdeckung.Das " M " in der Modellbezeichnung weist darauf hin, dass es sich um ein M-Performance-Modell handelt – ein Fahrzeug, an das die M GmbH im oberbayerischen Garching noch einmal gründlich Hand angelegt hat. Der sportliche Anspruch ist gehoben und das spiegelt sich auch in den Fahrwerten wider: Der Spurt von 0 auf 100 km/h gelingt in gerade einmal 3,7 Sekunden. Die bei 250 km/h abgeregelte Höchstgeschwindigkeit lässt sich optional auf 305 km/h anheben. Bei dieser Marke läuft der stärkste 7er deutlich spürbar in den Regler, und wir gehen davon aus, dass ein komplett offener 760er theoretisch die 340-km/h-Marke überschreiten könnte.Um diese Leistung auf die Straße zu bringen, hat BMW das Fahrwerk des 7er noch mal überarbeitet, Fahrdynamiksysteme wie die aktive Wankstabilisierung und die Hinterradlenkung gehören hier zur Serienausstattung. Der obligatorische Allradantrieb ist heckbetont ausgelegt. Für optimalen Bodenkontakt sorgen Michelin-Pilot-Supersport-Pneus der Dimension 245/40 R20 vorn und 275/35 R20 hinten. Das Resultat ist eine Oberklasse-Limousine , die auf kurvigen Straßen – jedenfalls dann, wenn der Fahrmodus "Sport" gewählt wurde – geradezu magisch zu schrumpfen scheint: Sie folgt exakt den Befehlen des Fahrers, das Heck drängt leicht kontrollierbar nach außen. "Wir wollten, dass sich das Auto auch mit dem Gaspedal steuern lässt", grinst ein Entwickler.Natürlich kann dieser 7er auch anders: Im "Comfort"- oder "Adaptiv"-Modus reduziert sich der sportliche Motorsound auf ein Nuscheln, Straßenunebenheiten werden zuverlässig weggefedert. Sportliche Ambitionen treten dabei allerdings weitgehend in den Hintergrund. Für die Kraftübertragung sorgt die bewährte, blitzschnell agierende ZF-8HP-Automatik. Die zwei Persönlichkeiten dieses 7er lassen sich nicht nur per Fahrmodus-Schalter auswählen, sondern sie lassen sich auch optisch fixieren. Diese Entscheidung kann allerdings nur einmal getroffen werden, und zwar dann, wenn das Fahrzeug geordert wird. Standard ist ein sportlicher Look, mit Spoilerwerk vorn und hinten sowie aggressiv gestylten Rädern mit fünf Doppelspeichen. Besonders überzeugend wirkt dieser stilistische Ansatz in Verbindung mit der dunkelgrauen Matt-Lackierung, die dem Zwölfzylinder eine geradezu bedrohliche Aura verleiht.Die Alternative zu diesem aggressiven Auftritt hört auf die Bezeichnung V12 Excellence . In dieser Variante, die zum gleichen Preis angeboten wird, sind Front und Heck mit üppigen Zierelementen aus Chrom beladen. Zudem steht die Luxuslimousine auf hochglanzpolierten Rädern im 15-Speichen-W-Design. Wir finden diese Variante, die vor allem auf die asiatischen Märkte zielt, durchaus reizvoll, doch sie bringt zwei Einschränkungen mit sich: Der grollende Sportauspuff ist hier nicht zu bekommen, und wegen des Verzichts auf Aerodynamik-Elemente ist grundsätzlich bei 250 km/h Schluss.Egal für welche Variante man sich entscheidet: Das Interieur zeichnet sich durch augesprochene Opulenz aus. Vorne wie hinten ist reichlich Platz auf bequemen Sitzen. Das Auto ist perfekt durchgestylt – bis hin zur beleuchteten "Nautilus-Spirale" in den Hochtönern der sensationellen Bowers&Wilkins-Stereoanlage, die nochmals 4450 Euro Aufpreis kostet. Gegenüber den Konkurrenzmodellen dieser Marken muss sich der Spitzen-7er keinesfalls verstecken: Mit seiner Kombination aus superstarkem V12, anspruchsvollen Komfort-Features und perfekt abgestimmtem Allrad-Fahrwerk ist er das modernste Auto seiner Klasse. Der Audi A8 W12 ist mit seinem Saugmotor deutlich in die Jahre gekommen, und den Zwölfzylindern aus Stuttgart fehlt der Allradantrieb. Motor : Zwölfzylinder-Benziner • Hubraum: 6592 ccm • Leistung: 448 kW () bei 5500 bis 6500 U/min • max. Drehmoment: 800 Nm bei 1550 bis 5000 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 3,7 s • Topspeed: 250 km/h (optional 305 km/h) • Verbrauch : 12,8 l/100 km • Preis: