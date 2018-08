Teuer: Im Testwagenornat kostet der A 180d satte 41.876 Euro – hat dann aber auch fast alles an Bord.

Wir stellen die beiden Dieselvarianten mit 1.6er-Vierzylinder gegenüber. Der Mercedes A 180 d hat in dieser Klasse 116 PS, ein Golf 1.6 TDI muss mit einem Pferdchen weniger galoppieren. Ein Unterschied, den wir besten Gewissens unter Rundungsdifferenz verbuchen können. Nicht so die Unterschiede bei den Kosten. Einen fünftürigen Golf in der einfachsten Ausstattungslinie Trendline und mit Schaltgetriebe bestückt gibt es für 23.675 Euro. Für unseren Test relevante Zusatzausstattung inklusive 17-Zoll-Bereifung sowie die bessere Linie Comfortline verteuert die Angelegenheit jedoch – am Ende kommt der VW auf 27.345 Euro. Mercedes geht die Sache nochmals selbstbewusster an. Zu den mindestens 31.398 Euro für eine schlichte A-Klasse addieren sich Zusatzausstattungen des Testwagens auf schmerzhafte 41.876 Euro. Immerhin gibt es einen fetten Batzen Luxus und extraviel Sicherheit für das Geld. Zum Beispiel steckt im Mercedes so ziemlich alles an Assistenzsystemen, was die Liga zu bieten hat.