Mercedes-AMG E 53 Cabrio/Coupé (2018): Alle Infos — 15.01.2018 Neuer E 53 als Coupé und Cabrio Mercedes-AMG bringt eine neue Version der E-Klasse. Der E 53 wird als Cabrio und Coupé angeboten und kommt mit dem neuen AMG-Reihensechszylinder.

Vorstellung: 457 PS im E 53



Serienmäßig ist der E 53 als Cabrio und Coupé auf 19 Zoll großen Leichtmetallfelgen unterwegs.

Innenraum: Gestühl in Integralsitzoptik



Das Infotainment zeigt im E 53 auch Motor- und Getriebeöltemperatur an.

Ausstattung: Mehr Auswahl beim Innenraum



Die Abrisskante am Heck der E-Klasse gibt es optional in Carbon.

Motor: 22 Zusatz-PS dank E-Boost



Der elektrische Zusatzverdichter hilft, den vollen Ladedruck schnell aufzubauen.

Technische Daten

Autor: Katharina Berndt

Mercedes-AMG erweitert die E-Klasse-Familie mit dem E 53 Cabrio und dem E 53 Coupé . Bei beiden Modellen kommt ein neuer Reihensechszylinder zum Einsatz. Der Dreiliter Turbobenziner leistet 435 PS plus 22 Zusatz-PS aus dem E-Generator auf der Kurbelwelle. Insgesamt leistet der E 53 also. Zusätzlich hilft ein elektrischer Zusatzverdichter, den Ladedruck schnell aufzubauen.Auch optisch setzt sich der E 53 von den regulären E-Klasse-Modellen ab. Erkennungszeichen des AMG sind die doppelte Chromspange im Grill, die bisher nur die V8-Performance-Modelle tragen durften, die Schwellerverkleidungen und die Heckschürze samt Diffusor-Einsatz mit den vier runden Endrohren. Serienmäßig ist der E 53 auf 19 Zoll großen Leichtmetallfelgen unterwegs, optional drehen sich 20-Zoll-Räder in den Radhäusern. Nicht nur für die Optik haben die Techniker die Spur des AMG-Modells verbreitert: Das Fahrverhalten in Kurven soll sich verbessern, erklärt Mercedes. Marktstart für Mercedes-AMG E 53 Coupé und Cabrio ist Ende Mai 2018.Das bekannte E-Klasse-Cockpit wird in seiner Struktur nicht verändert. Neu sind das Nappaleder-Sportlenkrad, dessen Griffstücke sich auf Wunsch mit Mikrofaser-Textil griffiger machen lassen. Vom Gestühl insetzen sich die roten Sicherheitsgurte farblich ab. Das Infotainmentsystem mit seinen zwei 12,3-Zoll-Bildschirmen (optional) ist aus CLS, E-, S-und G-Klasse bekannt und zeigt auch im E 53 Fahrdaten, Navi- und Infotainmentinhalte an. Neben den bekannten Funktionen können sich 53er-Piloten hier Motor- und Getriebeöltemperatur, Quer- und Längsbeschleunigung, momentane Motorleistung und das anliegende Drehmoment sowie Ladedruck und Infos zu Reifendruck und -temperatur anzeigen lassen. Sportliche Zierelemente bietet AMG in Carbon oder mattem Silber an.Mit dem neuen E 53 bringt Mercedes mehr Auswahl bei. Kunstleder, Microfaser, Nappaleder oder das Designo-Interieur in mehr Farbkombinationen erweitern die Palette. Statt der üblichen schwarzen Flächen mit roten oder grauen Ziernähten bietet man nun weitere Kombinationen an. Ebenfalls auf der Aufpreisliste: Die Abrisskante am Heck der E-Klasse gibt es optional in Carbon. Serienmäßig ist sie in Wagenfarbe lackiert. Sowohl im Cabrio als auch im Coupé stehen dem Fahrerzur Verfügung, die das Ansprechverhalten des Motors, des Getriebes, des Fahrwerks und der Lenkung verändern. Über diewechselt man in den manuellen Modus, in dem über die Paddles am Lenkrad geschaltet wird und die Fahrwerkstufen manuell eingestellt werden können. Ansonsten übernimmt der AMG die bekannten Extras der E-Klasse – dazu gehören neben der "Energizing"-Komfortsteuerung mit Massage-, Klang- und Lichtfunktionen auch das Head-up-Display mit AMG-Grafiken.Der neue 53er-Motor ist eine Variation des M256-Reihensechszylinders, der als AMG eine neue Leistungsstufe erklimmt. Mit Turboaufladung und elektrischem Zusatzverdichter gipfeln die Nennwerte bei 435 PS und 520 Nm Drehmoment sowie zusätzlichen 22 PS dank kurzzeitigem E-Boost. Der große Vorteil der E-Unterstützung soll das spontane Ansprechverhalten sein, das durch die 250 Newtonmeter Drehmoment des elektrischen Startergenerators ermöglicht werden soll – zudem speist er das 48-Volt-Bordnetz. Der elektrische Zusatzverdichter hilft, den vollen Ladedruck schnell aufzubauen, dadurch soll das Turboloch entfallen. Sortiert wird die Kraft über eine Neungangautomatik, die den fast zwei Tonnen schweren CLS 53 dank Allradantrieb in 4,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen lässt.• Motor: 3,0-Liter-R6 mit Abgasturbolader und elektrischem Zusatzverdichter • Hubraum: 2999 ccm • Leistung: 320kW (435 PS) (Ottomotor) + 16 kW (22 PS) E-Boost • Maximales Drehmoment: 520 Nm (Ottomotor) + 250 Nm E-Boost • Getriebe: Neungang-Automatik • Antrieb: Allradantrieb • Verbrauch: 8,4 l/100 km • Gewicht: 1905 kg (DIN) / 1980 kg (EG) • 0-100 km/h: 4,4 Sekunden • Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h (270 km/h mit AMG Driver's Package).• Motor: 3,0-Liter-R6 mit Abgasturbolader und elektrischem Zusatzverdichter • Hubraum: 2999 ccm • Leistung: 320kW (435 PS) (Ottomotor) + 16 kW (22 PS) E-Boost • Maximales Drehmoment: 520 Nm (Ottomotor) + 250 Nm E-Boost • Getriebe: Neungang-Automatik • Antrieb: Allradantrieb • Verbrauch: 8,5 l/100 km • Gewicht: 1905 kg (DIN) / 1980 kg (EG) • 0-100 km/h: 4,5 Sekunden • Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h (270 km/h mit AMG Driver's Package).