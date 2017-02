Mercedes-Maybach G 650 Landaulet (2017): Vorschau — 06.02.2017 G-Klasse kommt als Cabrio Mercedes bringt ein luxurlöses G-Klasse Cabrio: Im Maybach G 650 Landaulet steckt ein V12 mit 630 PS. Erlkönigbilder und Leak!

Ein von Авто Mail.Ru (@automailru) gepostetes Video am 6. Feb 2017 um 3:35 Uhr

Autor: Katharina Berndt

as Mercedes G-Klasse Cabrio wurde geleakt! Kurz nachdem Daimler ein Teaserbild des offenen G 65 veröffentlicht hatte, erschienen ein Foto und ein ein Video auf Instagram. Das Material zeigt, dass es sich bei dem neuen Mercedes um einen Landaulet handelt – denn das Dach lässt sich nur im hinteren Bereich des Autos öffnen. Damit knüpft die neue G-Klasse an den Maybach Landaulet auf Basis des 62 S an, und das gilt auch für die Namensgebung: Mercedes-Maybach G 650 Landaulet wird das Auto offiziell heißen.Beim G 650 kommt der Motor aus dem G 65 zum Einsatz, ein Sechsliter-V12-Biturbo mit 630 PS. Basis scheint ein G 500 4x4² mit verlängertem Radstand zu sein, das zeigten zuvor schon Erlkönigbilder. Außerdem sind elektrische Trittbretter verbaut, die es für den 4x4² nur zum Nachrüsten gibt. Das geleakte Video lässt außerdem vermuten, dass der G 650 Portalachsen hat. AUTO BILD rechnet mit einem Preis von 280.000 bis 300.000 Euro. Der Mercedes-Maybach G 650 Landaulet könnte noch 2017 Premiere haben.