Rolls-Royce Phantom (2018): Erlkönig — 20.07.2017 Der Phantom wird schnittiger Der neue Rolls-Royce Phantom steht in den Startlöchern. Optisch dynamischer, legt die Luxus-Limo die Messlatte in Sachen Technik und Komfort noch einmal höher. Erste Erlkönigbilder!

D

Bis auf die länger abfallende Heckpartie erinnert der neue Phantom stark an den Vorgänger.

Autoren: , Katharina Berndt

er neue Rolls-Royce Phantom wurde geleakt! Car News China hat Bilder aus dem Online-Konfigurator veröffentlicht. Zu sehen ist ein vollausgestatteter Phantom mit langem Radstand. Beim Design macht Rolls-Royce keine großen Sprünge: Der nächste Phantom dürfte aber, das deckt sich mit den Erlkönigbildern, etwas niedriger sein. Motorhaube und Dachlinie sind tiefer. Die Innenraumbilder zeigen, dass Rolls-Royce sich treu bleibt und das Cockpit eher konservativ gestaltet. Das einzige Zugeständnis ist ein Bildschirm, der sich unter der Armaturenbrettverkleidung zwischen Uhr und Rundinstrumenten befindet. Apropros Instrumente: Die bleiben nach wie vor analog im neuen Phantom! Schon auf der IAA in Frankfurt (14. bis 24. September) wird Rolls-Royce den neuen Phantom vorstellen.Marktstart für die Limousine ist 2018, die AUTO BILD-Erlkönigjäger konnten sie bereits ablichten. Trotz der Maskierung verrät der Prototyp bereits einige Details der zweiten von BMW entwickelten Phantom-Generation. Dazu gehören beispielsweise der charakteristische Kühlergrill mit breiten, senkrechten Chromstreben und neue Scheinwerfer mit LED-Technik. Am Heck kommen homogen beleuchtete LED-Bänder zum Einsatz. Überhaupt wirkt die rund sechs Meter lange Luxus-Limousine im Vergleich zum Vorgänger vor allem durch die länger abfallende Heckpartie wesentlich schnittiger und dynamischer. Dazu passt, dass die Ingenieure alle Register ziehen, um das Gewicht nach untern zu drücken – Stichwort Carbon . Wie das SUV Cullinan kommt auch die jüngste Generation des Phantom mit einer Aluminium-Karosserie. Beim Antrieb kommt standesgemäß nur ein Zwölfzylinder in Frage, der in der Neuauflage souveräne 600 PS leisten wird. Zum Selbstverständnis bei Rolls-Royce gehört ebenso die individuelle Maßanfertigung für jeden Kunden. Der muss im günstigsten Fall rund 400.000 Euro bereit halten.