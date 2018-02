Skoda Polar (2019): Vision X zeigt ersten Ausblick — 01.02.2018 Ausblick auf den Skoda Polar Skoda zeigt mit dem Vision X einen Ausblick auf den Polar. Ab 2019 wird das Mini-SUV auf Basis Seat Arona/VW T-Cross fr ca. 16.000 Euro zu kaufen sein.

Motoren, Preis und Marktstart: Vision X zeigt bereits Hybridantrieb



Der Skoda Polar kommt spter auch mit Hybridantrieb.

iese Vision zeigt, wohin die Reise geht. Mit derSkoda Vision zeigen die Tschechen auf dem Autosalon Genf (8. bis 18. Mrz 2018) einen ersten Ausblick auf ihren knftigen. Daswird auf der gleichen Basis wie Seat Arona und VW T-Cross (Polo-SUV) aufbauen und gleicht beiden auch bei Ausstattung und Motorisierung. Dass der Polar mitundwirbt, sieht man am Design der Studie Skoda Vision X, die in der Farbe "FlexGreen" lackiert ist, ein Dach in der Kontrastfarbe Anthrazit aufweist und mit 20 Zoll groen Felgen daherkommt. Der neue Skoda Polar soll unterhalb des Karoq (ehemals Yeti) positioniert werden. Gleichzeitig schliet der Polar mit gut vier Metern Lnge auch die Lcke zum noch kleineren Fabia, der zu Genf ein Facelift bekommt Zum Marktstart 2019 wird der Skoda Polar wie sein Geschwister-SUV Seat Arona mit zwei Benzinern angeboten. Zweimit jeweils 95 PS (5-Gang) oder 115 PS (6-Gang oder DSG).sowie der neue Vierzylinder mit 150 PS (6-Gang oder DSG) werden spter nachgereicht. Bei den Selbstzndern hat man die Auswahl zwischen einem 95 PS (5-Gang oder DSG) und einem 115 PS (6-Gang oder DSG) starken 1,6-Liter-Diesel. Spter ergnzt ein 90 PS starker 1.0-TSI-Motor mit Erdgas-Antrieb (CNG) das Motorenportfolio. Zudem ist einmit 8,8-kWh-Batterie und Plug-in-Technik geplant. Der Hybridantrieb soll bereits in der Studie Skoda Vison X stecken. Einenwird es nicht geben. Der Einstiegspreis wird hnlich wie beim Seat Arona beiliegen.