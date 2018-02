Volvo V60 (2018): Hybrid, Motoren, Preise & alle Infos — 21.02.2018 Alle Infos zum neuen V60 Der neue Volvo V60 kommt mit reduziertem Design, dem Cockpit aus dem S90 und zwei Plug-in-Hybriden. AUTO BILD hat alle Infos zu dem Kombi!

Die Optik des neuen Volvo V60 ist keine große Überraschung: Im Prinzip ist der Kombi eine Mischung aus V90 und XC60, die beide bereits auf dem Markt sind. Sachlicher sieht er aus und er orientiert sich an der aktuellen Designsprache der Marke. Dazu gibt es bekannte Insignien wie das Tagfahrlicht in "Thors Hammer"-Grafik. Am Heck bleiben die typischen hochgezogenen Rückleuchten erhalten. Dank der neuen SPA-Plattform, auf der auch schon V90 und XC60 aufbauen, verlängert sich der Radstand, das sorgt für mehr Platz im Innenraum. Typisch Volvo: Auch bei diesem Kombi gibt es einiges an Sicherheitssystemen serienmäßig, dazu zählen der Notbremsassistent und der teilautonome "Pilot Assist", der bis 130 km/h selbstständig lenkt, beschleunigt, bremst und den V60 so in der Spur hält. Wie schon beim XC40 bietet Volvo auch hier das Abo "Care by Volvo" an. Statt den Kombi zu kaufen, kann man ihn gegen eine monatliche Gebühr für zwei Jahre mieten. Motorseitig kommen die bekannten D3- und D4-Diesel mit 150 und 190 PS oder der 310 PS starke T6-Benziner zum Einsatz. Später, wahrscheinlich 2019, reicht Volvo noch zwei Plug-in-Hybride mit Benzinmotor und 340 oder 390 PS Systemleistung nach. Marktstart für den neuen Volvo V60 ist im Sommer 2018, die Preise beginnen bei 40.100 Euro. Wer ihn früher sehen will: Volvo zeigt den Kombi auf dem Genfer Autosalon (8. bis 18. März 2017) Das Interieur ist aus der größeren S90 Limousine bekannt. Schalter und Knöpfe sind reduziert, die Mittelkonsole nimmt ein großer Touchscreen ein, über den Fahrzeugeinstellungen, Navigation, Connectivity (Apple CarPlay und Android Auto werden unterstützt) und Entertainment-Apps gesteuert werden. Ob Materialien und Verarbeitung so wertig wie im großen Bruder sind, wird AUTO BILD in der ersten Sitzprobe überprüfen.Der V60 kommt mit einer Reihe von serienmäßigen Assistenzsystemen. Dazu gehört das Notbremssystem, das als einziges System Fußgänger, Fahrradfahrer und Wildtiere erkennt. Neu ist, dass das System auch bei einer drohenden Kollision mit dem Gegenverkehr einwirkt, um den Aufprall abzuschwächen. Auch der teilautonome "Pilot Assist" ist an Bord – er hält das Fahrzeug bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h in der Spur und soll jetzt bessere Kurveneigenschaften haben. Optional ist der "Cross Traffic Alert": Das System hilft beim Ausparken mit schlechter Sicht.Bei den konventionellen Motoren bietet Volvo zum Marktstart zwei Diesel und einen Benziner zum Marktstart an. Die bekannten D3- und D4-Diesel leisten 150 und 190 PS, kommen mit Frontantrieb und wahlweise Sechsgang-Schaltung oder Achtgang-Automatik. Das Topmodell, der T6-Benziner, bringt seine 310 PS über einen Allradantrieb auf die Straße und ist an eine Achtgang-Automatik gekoppelt. In der Ausstattung Momentum kostet der Einstiegsdiesel 40.100 Euro, den 190-PS-Diesel gibt es für 43.300 Euro. Für den T6-Benziner sind 49.500 Euro fällig. Später, wahrscheinlich 2019, reicht Volvo noch zwei Plug-in-Hybride mit Benzinmotor nach. Als Hybrid ist der V60 immer mit Allradantrieb ausgestattet, der T6 bringt es auf 340 PS Systemleistung, beim T8 sind es sogar 390 PS.● Leistung: 110 kW () ● Getriebe: Sechsgang-Schaltung/Achtgang-Automatik ● Antrieb: Front ● Preis: Ausstattung Momentum● Leistung: 140 kW () ● Getriebe: Sechsgang-Schaltung/Achtgang-Automatik ● Antrieb: Front ● Preis: Ausstattung Momentum● Leistung: 228 kW () ● Getriebe: Achtgang-Automatik ● Antrieb: Allrad ● Preis: Ausstattung Momentum● Leistung: 250 kW ().● Leistung: 287 kW ().