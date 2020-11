Assistenzsysteme im ADAC-Test

s ist noch nicht lange her, da überboten sich einige Autohersteller mit Ankündigungen, wann man im Straßenverkehrmuss. Insbesondereundhatten sich vor Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Prognosen geliefert, wann die jeweils eigenen Konzernprodukte unfallfrei durch den Verkehr kommen würden. Mittlerweile sind die Traumschlösser der automobilen Realität gewichen. Große Fortschritte oder gar daswird es in den nächsten Jahren nicht geben. Da ist sich auch der ADAC sicher.

Überraschend: Die S-Klasse, Königin des technisch Machbaren, verzichtet vorerst auf autonomes Fahren. ©Daimler AG

Als beispielsweise dievor einigen Wochen erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentiert wurde, hatten die meisten erwartet, dass siebieten würden. Heißt, der Fahrer kann auf längeren Passagen immer wieder die Hände vom Steuer nehmen und sich anderen Aufgaben im Auto widmen. Doch auch die Mercedes S-Klasse der Generation W 223 macht nur einen winzigen Schritt und bietet nicht mehr als einenan. Der funktioniert in einem ersten Schritt nur bei vorausfahrenden Fahrzeugen, entsprechenden Begrenzungslinien und vor allem nur. Noch seltsamer: diese Funktion wird die Mercedes S-Klasse erst in derund erst einmal nur in Deutschland bekommen.