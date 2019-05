Um den Verbrauch zu senken, ist der Allradantrieb zum ersten Mal auf maximale Effizienz getrimmt.

Eine Neuerung, die dazu beiträgt, den Verbrauch zu senken, ist der, der zum ersten Malist. Das bedeutet, dass eine intelligente Steuerung ständig die Sensorik im Blick hat und Daten zur Fahrdynamik und dem Fahrverhalten auswertet. Sobald niedrige Last gefordert wird und ausreichend Traktion vorhanden ist, wird der Hinterradantrieb abgekoppelt und der Q5 e fährt mit reinem Frontantrieb. Auch derhat das Ziel den Verbrauch zu senken, greift dafür aber vor allem auf die Rekuperation zurück. Das Systemund nutzt dazu beispielsweise Navidaten, berücksichtigt aber auch Parameter wie den Abstand zum Vordermann. Je nach Situation schaltet der Assistent automatisch in den Freilauf mit ausgeschaltetem Motor oder startet die Rekuperation. Bei eingeschaltetem Abstandsassistenten bremst und beschleunigt der Effizienzassistent selbsttätig, um den Verbrauch zu reduzieren und den Komfort zu steigern. Ansonsten greift eine weitere Funktion des Systems: Per haptischem Impuls des aktiven Fahrpedals und Symbol im Cockpit und Head-up-Display zeigt es den richtigen Zeitpunkt an, um den Fuß vom Gas zu nehmen und so möglichst viel Bewegungsenergie zu nutzen.