BMW-Motorrad genießt einen so legendären Ruf wie die Reiseenduro GS. Das kommt nicht von ungefähr, denn das Schweizer Messer auf zwei Rädern ist auf Autobahnen ebenso zu Hause wie auf afrikanischen Schotterpisten. Gemütlich am Sonntagnachmittag über gewundene Landstraßen zuckeln kann die Bayerin sowieso. Ihr kraftvoller Boxermotor schiebt aus jeder Lebenslage ordentlich an.

Erfolgsmodell aus München blickt auf eine mehr als 40-jährige Geschichte zurück. Die Ursprünge lagen im Enduro-Sport und in einer modellpolitischen Notlage. Seitdem hat sich die GS gefühlt zu einem Raumschiff auf zwei Rädern mit allem denkbaren Hightech-Schnickschnack entwickelt, der einem auf vielen Kilometern im Sattel das Leben angenehm machen soll. Aber nicht nur nagelneue BMW GS haben ihren Reiz. Wahre Enthusiasten schätzen die alten Modelle, die an eine andere Zeit des Motorradfahrens erinnern. Das Risiko beim Verlieben bleibt überschaubar: 80 Prozent aller jemals in Deutschland zugelassenen BMW GS fahren heute noch.

Hinweis BMW R 100 GS Paris Dakar bei eBay Zum Angebot Pfeil

BMW GS zum Kauf angeboten. Es handelt sich um eine R 100 GS Paris Dakar aus dem Jahr 1991. Die Beschreibung im Inserat ist eher kurz geraten: Der Zweizylinder-Boxer der BMW hat 980 Kubikzentimeter Hubraum und 60 PS, auf dem Tacho stehen 67.800 Kilometer. Das Getriebe verfügt über fünf Gänge. Das Kick- und einen Elektrostarter, der Vortrieb erfolgt via Kardan. Bei eBay wird gerade so eine in Ehren ergrautezum Kauf angeboten. Es handelt sich um eineaus dem Jahr. Die Beschreibung im Inserat ist eher kurz geraten: Derder BMW hatund, auf dem Tacho stehen. Dasverfügt über fünf Gänge. Das Motorrad hat einen- und einen, der Vortrieb erfolgt via

Zoom Die Fotos im Inserat deuten darauf hin, dass der versprochene Pflegezustand der BMW stimmen könnte.



sehr guten Zustand. Diese Aussage wird vom ersten Eindruck unterstützt, den die Maschine auf den Bildern in der Anzeige macht. Bis auf kleine Kratzer, die von einem "Ausrutscher" stammen, sind keine optischen Mängel sichtbar. Der Lack glänzt, alles wirkt sehr sauber und ordentlich. Die BMW hat offenbar ein paar kleine Modifikationen bekommen. Der Verkäufer erwähnt ein Öhlins-Federbein, einen Magura-AX-Lenker, Stahlflex-Bremsleitungen, runde Ventildeckel und tiefe Fußrasten. Die Serienteile sind vorhanden. Ansonsten soll sich die Maschine im absolut originalen Zustand befinden. Frischen TÜV und eine neue Batterie hat die GS im September 2021 bekommen. Die Reifen sind nach Angaben des Verkäufers noch gut, aber laut DOT-Nummer schon 15 Jahre alt. Preis: 7500 Euro. Laut Verkäufer befindet sich die BMW in einem. Diese Aussage wird vomunterstützt, den die Maschine auf den Bildern in der Anzeige macht. Bis auf, die von einem "Ausrutscher" stammen, sind keine optischen Mängel sichtbar. Der, alles wirkt sehrund. Die BMW hat offenbar ein paarbekommen. Der Verkäufer erwähnt ein, einen, runde Ventildeckel und tiefe Fußrasten. Die Serienteile sind vorhanden. Ansonsten soll sich die Maschine im absolut originalen Zustand befinden. Frischenund eine neuehat die GS im September 2021 bekommen. Diesind nach Angaben des Verkäufers noch gut, aber laut DOT-Nummer schon 15 Jahre alt. Preis:

Zoom Auch der Motor wirkt auf den ersten Blick ordentlich und sauber. Ein Check ist aber definitiv Pflicht.



Beim Check: Zustand prüfen und Vorgeschichte erfragen



Besichtigungstermin vor Ort ausmachen. Als Standort wird Undenheim in Rheinhessen angegeben. Das liegt südlich von Mainz bzw. westlich von Darmstadt. Dass die BMW in den vergangenen zwölf Jahren nur 400 Kilometer zum TÜV gefahren wurde und dann wieder in die Garage kam, könnte auf eine Fahrzeugsammlung hindeuten. Es wirft aber die Frage nach möglichen Standschäden auf. Gummi verliert mit den Jahren seine Weichmacher und wird porös. Schon allein sämtliche Bauteile aus Gummi sollten also genau unter die Lupe genommen werden. Wer sich für die BMW interessiert, der sollte unbedingt einenvor Ort ausmachen. Alswird Undenheim in Rheinhessen angegeben. Das liegt südlich von Mainz bzw. westlich von Darmstadt. Dass die BMW in den vergangenennur 400 Kilometer zumgefahren wurde und dann wieder in diekam, könnte auf einehindeuten. Es wirft aber die Frage nach möglichenauf.verliert mit den Jahren seine Weichmacher und wird porös. Schon allein sämtlicheaussollten also genau unter die Lupe genommen werden.

