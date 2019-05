BMW X2 M35i (2019): Test, Innenraum, Motor, PS, Preis

19-Zoll Felgen und Sportfahrwerk sind beim kleinen M serienmäßig.

Die erste Fahrt zeigt: Der X2 bleibt ein SUV und wird nicht zum Sportwagen.

Am Heck trägt der M35i eine eigenständige graue Schürze, die einebeheimatet. Das Design basiert auf dem M-Sportpaket für den X2. Auch den Innenraum leitet BMW vomab, allerdings mit ein paar. Im M35i ist dasserienmäßig, die Einstiegsleisten tragen den. Neu sind diefür vorne. Sie sollen sowohl sportlich als auch komfortabel sein. Auch die Sicherheitsgute mitgibt's jetzt beim X2 gegen Aufpreis.Im ersten Augenblick lässt der X2 einen eingefleischtennoch hoffen. Durch die programmierte Drehzahlanhebungder kleinere Motor wie ein Großer, ist er aber nicht. Egal.. Mit demabgestimmtenund den 19-Zoll-Rädern sollen alle Zweifel eines trägen Crossovers beiseite geschafft werden. Kein Wunder: Diedrückt einenin die gut gelungenen. Das M-Lenkrad und die Schaltwippen fest in den Händen, digitale Sportanzeigen vor der Nase, könnte man fast vergessen in was für einem Auto man sitzt. Es stellt sich sofort die Frage, wie der gleiche Motor nur im kommenden M135i abgehen muss? Der X2 macht jetzt schon. Mit selbigen geht es durchs kurvige Oberbayern. Und die Kurven lassen schon wieder vom flacheren Einser träumen. Bei sehr sportlicher Fahrweise wird es auf diesen Strecken zu. Zumindest so schauklig, wie man es von einem echten M nicht gewohnt ist.