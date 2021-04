Citroën hat auf Youtube das erste Teaservideo zum neuen C5 veröffentlicht und verrät darin auch das Datum für die offizielle Premiere:Im aktuellen Video steht das fahrende Auto nur in schummrigem Licht, sodass man lediglich einige Details ausmachen kann – die sind allerdings ziemlich vielversprechend.

So sind eine ausgeformte Motorhaube und eine muskulös ausgestellte Partie über den Hinterrädern zu erkennen (zum großen AUTO BILD-Sommerreifen-Test 2021) . An der Front geht der Grill inüber, die ein liegendes Y formen. Die Signatur der recht weit herausstehendenscheint dieses Muster wieder aufzunehmen. Insgesamt wirkt das Heck recht zerklüftet.

Als der Vorgänger im Jahr 2017 eingestellt wurde, gab es den C5 in den klassischen Karosserieformen Limousine und Kombi. Die Neuauflage soll mehr Charakter haben und sichzuordnen lassen – das hatte Citroën bereits vor Jahren verkündet. Das Design soll sich dabei an der Studie CXperience aus dem Jahr 2018 orientieren. Diedürfte sich der Neue mit demteilen. Das könnte auch für die Motoren gelten: Dann gäbe es dreiund einensowie eine Variante mit. Letztere würde dank eines 181-PS-Benziners in Kombination mit einem 110 PS starken Elektromotor auf eine Systemleistung von 225 PS kommen. Die elektrische Reichweite läge bei bis zu 54 Kilometern.