D ie junge Sportmarke Cupra baut die Modellpalette fleißig aus. Neben dem Erstlingswerk Cupra Ateca sind außerdem der Bestseller Formentor und der Leon als Fünftürer und Kombi im Angebot. In Kürze wird zudem das Elektroauto Born folgen, ein Plattform-Bruder des Preise des Leon starten bei 36.120 Euro für den Fünftürer und 37.420 Euro für den Sportstourer genannten Kombi. Tipp: Dank der aktuell geltenden Plug-in-Hybrid zurzeit zu sehr attraktiven Leasing-Konditionen! ie junge Sportmarke Cupra baut die Modellpalette fleißig aus. Neben demsind außerdem derund derim Angebot. In Kürze wird zudem dasfolgen, ein Plattform-Bruder des VW ID.3 . Auffällig: Während der mit unterschiedlichen Motorisierungen erhältliche Formentor bei den Kunden heiß begehrt ist, steht der Cupra Leon deutlich im Schatten des SUVs. Dieund. Tipp: Dank der aktuell geltenden Umweltprämie gibt es den Leon alszurzeit zu sehr attraktiven Leasing-Konditionen!

Cupra Leon Sportstourer 1.4 e-Hybrid aktuell für sehr günstige 92 Euro netto leasen. Wie bei Angeboten zu Plug-in-Hybriden üblich, wird eine einmalige Sonderzahlung von 4500 Euro netto fällig, die durch den Leasingnehmer als Vorleistung erbracht werden muss. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, die bei diesem Deal erfüllt wird. Die Freikilometer sind mit überschaubaren 10.000 pro Jahr angegeben und lassen sich auf den ersten Blick nicht anpassen. Hier sollten Interessenten beim Leasinggeber noch mal nachhaken. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Gewerbekunden den. Wie bei Angeboten zu Plug-in-Hybriden üblich, wird einefällig, die durch den Leasingnehmer als Vorleistung erbracht werden muss. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird der Betrag allerdings voll erstattet. Bedingung für die vollumfängliche Rückzahlung ist eine, die bei diesem Deal erfüllt wird. Dieangegeben und lassen sich auf den ersten Blick nicht anpassen. Hier sollten Interessenten beim Leasinggeber noch mal nachhaken.

Hinzu kommen einmalig 747,89 Euro netto (890 Euro brutto) für die Überführung des Cupra Leon. In Summe ergeben sich so Gesamtleasingkosten von 2955,89 Euro netto (92 Euro mal 24 plus 747,89 Euro). Bei dem angebotenen Cupra Leon Sportstourer handelt es sich um den schwächeren Hybrid mit 204 PS Systemleistung, der aber trotzdem einen Topspeed von 220 km/h erreichen soll. Die elektrische Reichweite nach WLTP geben die Spanier mit 62 Kilometern an, was für den Stadtgebrauch durchaus tauglich ist.

Die Lieferzeit beträgt etwa fünf Monate