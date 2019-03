E-Auto-Laden bei Aldi, Lidl und Ikea: E-Ladesäulen

Lidl hat angekündigt, das bisherige Netz von aktuell 30 Ladestationen bundesweit massiv zu erweitern. Zurzeit werden 20 weitere installiert, insgesamtwerden. Jede neu errichtete Filiale soll in Zukunft immer mit einer Ladesäule für Elektroautos ausgerüstet werden. Langfristig ist es der Plan des Unternehmens, möglichst viele Standorte mit mindestens zwei Ladesäulen auszustatten. Die Distanz zwischen zwei Lidl-Stationen soll auf maximal 50 Kilometer sinken, idealerweise sogar auf weniger als 20 Kilometer. Beim Ausbau der elektrischen Ladeinfrastruktur setzt Lidl auf einen intelligenten Mix aus AC- und DC-Ladepunkten verschiedener Leistungsklassen bis 50 Kilowatt – in Autobahnnähe kommen leistungsstarke DC-Anlagen zum Einsatz. Je nach Standort und Fahrzeugtyp können die Nutzer von E-Fahrzeugen so während eines 30-minütigen Einkaufs in der angrenzenden Lidl-Filiale die Reichweite ihres Fahrzeugs um bis zu 200 Kilometer steigern. Der Strom, der an den Lidl-E-Ladesäulen getankt werden kann, stammt laut Anbieter zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien und

Die nördlichste Lidl-Ladestation in Deutschland steht im Hamburger Stadtteil Horn in der Manshardtstraße, die südlichste in der Chiemseestraße in Rosenheim. Einen Überblick über alle Stationen gibt es hier

Ikea: Infos zu Ladestationen Wie viele Ladestationen gibt es? 53 Ikea-Filialen gibt es in Deutschland. 113 Ladesäulen bietet das Unternehmen insgesamt an. 45.000 E-Autos können nach Angaben von Ikea hier pro Monat bei voller Auslastung geladen werden.

Wo sind die Ikea-Stationen zu finden?

Das bundesweite Ladenetz der Schweden beginnt im Norden in Kiel und endet im Süden in München-Taufkirchen. Hier gibt es sämtliche Stationen im Überblick Wie funktioniert das Laden? An sämtlichen Standorten sind Typ-2-Dosen mit 22 kW, CHAdeMo mit 20 kW und Combo Typ 2 EU mit 20 kW zu finden. In der Regel finden sich die Ladestationen direkt vor dem Haupteingang.



Bis Mitte März 2019 will Ikea allein Deutschland mit Elektro-Tankstellen ausrüsten. Die Ladestationen werden während der Öffnungszeiten in Betrieb sein,. Nach eigenen Angaben will Ikea mit einer Investition in Höhe von sechs Millionen Euro seinen Beitrag dazu leisten, dass sich die Elektromobilität in Deutschland durchsetzt. Ikea gehört der Initiative EV100 an – sie will die elektrisch angetriebenen Verkehr bis 2030 zur Normalität machen.