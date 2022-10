Auch andere Leasingfirmen steigen in den Markt ein, etwa Eleasa aus Hannover ( www.eleasa.de ), die E-Roller des Herstellers Kumpan vertreibt. Ebenso bietet der Produzent der Elektro-"Schwalbe" ein Job-Leasing-Modell für den Retro-Roller an ( www.govecs-scooter.com ), kooperiert dabei mit Mercator-Leasing – genau wie Bleudq oder Jobrad.de. In der Regel sind Wartung und Versicherung inklusive. Die Job-Roller dürfen genau wie Job-Fahrräder auch privat genutzt werden.