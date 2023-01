Das gilt auch für den ersten Fiat Panda . Die "tolle Kiste" passte in jedes noch so enge Bergdorf und schleppte wenig Technik mit sich herum, die hätte kaputt gehen können. So was gilt heute als allerfeinstes Oldtimer -Potenzial. Bei eBay wird derzeit ein Fiat Panda aus dem Jahr 1993 für kleines Geld zum Kauf angeboten.