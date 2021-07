Ford Fiesta ST, Hyundai i20 N, Mini JCW: Test, Motor, Preis

Platz 1 mit 275 von 400 Punkten: Hyundai i20 N Performance. Klasse Design, kräftiger Motor und feine Fahreigenschaften. Dazu ist der Preis fair. Preis: ab 26.990 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 4369 Euro).

Platz 2 mit 260 von 400 Punkten: Ford Fiesta ST. Quirliges Triebwerk, äußerst vergnügliches Fahrverhalten. Und ebenfalls erträgliche Preise. Preis: ab 25.150 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 5760 Euro).

Platz 3 mit 253 von 400 Punkten: Mini John Cooper Works. Kräftiger Zweiliter, geradeaus schnell. Enttäuschende Bremsen, sehr hohe Preise. Preis: ab 32.800 Euro. Klasse Design, kräftiger Motor und feine Fahreigenschaften. Dazu ist der Preis fair.Quirliges Triebwerk, äußerst vergnügliches Fahrverhalten. Und ebenfalls erträgliche Preise.Kräftiger Zweiliter, geradeaus schnell. Enttäuschende Bremsen, sehr hohe Preise.

i20 N passt da genau ins Bild. Der größere i30 N erfreut sich ja enormer Beliebtheit, und mit dem i20 ist Hyundai erfolgreich in der Rallye-WM unterwegs. Da lag eine angespitzte Sportversion des Kleinwagens in der Vier-Meter-Klasse natürlich nahe. Dort trifft der Hyundai auf leistungsbereite Sportskameraden. Der Ford Fiesta ST gilt traditionell als Maßstab für Fahrspaß in dieser Klasse, und als John Cooper Works ist auch der Mini ziemlich flott unterwegs. Hat der Neue aus Korea eine Chance gegen die Platzhirsche? (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet) Hyundai gibt einfach keine Ruhe. Egal ob mit der neuen Edelmarke Genesis oder dem elektrischen Ioniq 5 in spektakulärem Design – die fleißigen Koreaner setzen in allen Segmenten Zeichen. Der nagelneuepasst da genau ins Bild. Dererfreut sich ja enormer Beliebtheit, und mit dem i20 ist Hyundai erfolgreich in der Rallye-WM unterwegs. Da lag einedes Kleinwagens in der Vier-Meter-Klasse natürlich nahe. Dort trifft der Hyundai auf leistungsbereite Sportskameraden. Dergilt traditionell als Maßstab fürin dieser Klasse, und alsist auch der Mini ziemlich flott unterwegs. Hat der Neue aus Korea eine Chance gegen die Platzhirsche?

Der Hyudai i20 N ist eine erfreuliche Erscheinung

Hyundai i20 N (2021): Test - Rennstrecke - Neuvorstellung - Info Mit dem neuen Hyundai i20 N auf der Rennstrecke Zur Videoseite erfreulichen Erscheinungen unter den Kleinwagen, als N haben ihn die Designer noch mal angeschärft. Mit Schwellern und Spoilern ringsum, das Ganze in N-typischem Performance Blue, dazu bildschöne 18-Zöller. Alles nicht übertrieben, sondern ganz harmonisch. Das hat Stil, passt! Während der Hyundai durchaus ein Hingucker ist, hält sich der Fiesta ST designmäßig sehr zurück, bleibt eher unauffällig. Ein schöner Trick! Schaut man dann genauer hin, erkennt man, dass es eben nicht der 75-PS-Mallorca-Mietwagen ist, sondern irgendetwas anderes. Das Doppelrohr oder auch die 18-Zöller verraten den ST dann doch. Der bereits seit 2013 gebaute Mini macht dann wieder voll auf Show. Mit auffälligen Lufteinlässen, Diffusor, dem fetten Doppelendrohr in der Mitte und dem Spoilerwerk trägt er ganz schön dick auf. Der i20 gehört ja generell zu denunter den, als N haben ihn die Designer noch mal angeschärft. Mit Schwellern und Spoilern ringsum, das Ganze in N-typischem Performance Blue, dazu bildschöne. Alles nicht übertrieben, sondern. Das hat Stil, passt! Während der Hyundai durchaus ein Hingucker ist, hält sich derdesignmäßig sehr zurück, bleibt. Ein schöner Trick! Schaut man dann genauer hin, erkennt man, dass es eben nicht derist, sondern irgendetwas anderes. Dasoder auch die 18-Zöller verraten den ST dann doch. Der bereits seit 2013 gebautemacht dann wieder. Mit auffälligen Lufteinlässen, Diffusor, demin der Mitte und demträgt er ganz schön dick auf.

Auch mit einem Zylinder weniger macht der Fiesta Spaß

Wilder Ford: Der Fiesta holt seine Kraft als Einziger aus drei Zylindern – es schadet ihm überhaupt nicht. ©Roman Raetzke / AUTO BILD

John Cooper Works auch über den größten Hubraum, der Vierzylinder aus dem aktuellen BMW-Motorenbaukasten liefert 231 PS und 320 Nm. Bestwerte im Vergleich. Auch beim Hyundai steckt ein Vierzylinder unter der Haube, der 1,6-Liter kommt mit 204 PS und 304 Nm. Nominell scheint der Ford damit etwas im Nachteil zu sein. Seine 1,5 Liter verteilen sich schließlich auf nur drei Zylinder, er tritt mit 200 PS und 300 Nm an. Aber wie! Der Dreizylinder dreht fröhlich auf, schiebt an wie ein Großer, knurrt dabei wütend und macht obenraus mächtig Getöse. Dazu die aus der Mitte heraus spitze Lenkung, ein sehr leichtes Heck. In schnellen Kurven nur mal kurz vom Gas, und schon beginnt die Show, fertig ist ein Spaßmobil erster Güte. Bekannt so weit. Doch der i20 N, Überraschung, kann das praktisch genauso gut. Der kernig-heiser klingende 1,6-Liter tritt bissig an, zieht druckvoll durch – wirkt nur bei hohen Touren etwas zugeschnürter als die beiden anderen. Mit zwei Litern verfügt derauch über den, deraus dem aktuellen BMW-Motorenbaukasten liefert. Bestwerte im Vergleich. Auch beimsteckt ein Vierzylinder unter der Haube, derkommt mit. Nominell scheint derdamit etwas im Nachteil zu sein. Seineverteilen sich schließlich auf nur drei Zylinder, er tritt mitan. Aber wie! Derdreht fröhlich auf, schiebt an wie ein Großer,und macht obenraus mächtig Getöse. Dazu die aus der Mitte heraus, ein sehr. Innur mal kurz vom Gas, und schon beginnt die Show, fertig ist ein. Bekannt so weit. Doch der, Überraschung, kann das praktisch genauso gut. Derklingende 1,6-Liter tritt bissig an, ziehtdurch – wirkt nur bei hohen Tourenals die beiden anderen.

Sehr schön ist die Zwischengasfunktion beim Runterschalten – aus dem Auspuff sprotzt und rotzt es dann, dass es eine Freude ist. Die Lenkung spricht exakt und mit fester Rückmeldung an, der i20 N fährt sich sauber und präzise, sehr leichtfüßig. Im direkten Vergleich entschlossener und nicht so aufgeregt wie der wilde, ungestüme Fiesta.

Querdynamisch kann der Mini JCW nicht mithalten

Etwas enttäuschend: Der Mini JCW fährt nicht auf dem Niveau seiner Gegner – und er bremst nicht so gut. ©Roman Raetzke / AUTO BILD

Mini kann auf diesem Niveau nicht mithalten. Klar, auf der Geraden ist er der Schnellste, auch die Höchstgeschwindigkeit liegt höher als bei Ford und Hyundai. Der 2,0-Liter hat mit 231 PS eben Leistung satt, klingt aber irgendwie gedämmter, nicht so verheißungsvoll wie die beiden anderen. Die Lenkung wirkt zudem arg synthetisch, der Mini untersteuert kräftig, es gibt mehr Aufbaubewegungen der Karosserie. Und er vermittelt nicht nur ein diffuses Bremsgefühl, sondern hat auch die schlechtesten Bremswerte. Beim Stopp aus Tempo 100 mit warmen Bremsen stand der John Cooper Works erst nach 36,2 Metern – 2,7 Meter nach dem koreanischen Krawallknirps. Auf dem Contidrom läuft der Mini dann tatsächlich als Letzter ein, sein Geschwindigkeitsvorteil auf den Geraden bringt ihm nicht so viel. Zweiter wird der lebhafte, quicklebendige Ford Fiesta ST, bei dem das Heck ständig auf Quertreiber lauert und der geübte Fahrer ein Grinsen im Gesicht trägt. Doch im Endeffekt schneller, in drei von vier Sektoren, ist der präzisere, entschlossenere Hyundai. Wie beim Fiesta fällt beim i20 N noch das hohe Gripniveau an der Vorderachse auf, die Traktion ist einfach hervorragend, zumal mit der Differenzialsperre beim i20-Testwagen. Derkann auf diesem Niveau. Klar, auf der Geraden ist er der Schnellste, auch dieliegt höher als bei Ford und Hyundai. Der 2,0-Liter hat mit 231 PS eben, klingt aber irgendwie gedämmter, nicht so verheißungsvoll wie die beiden anderen. Diewirkt zudem, der Mini, es gibtder Karosserie. Und er vermittelt nicht nur ein, sondern hat auch die. Beim Stopp aus Tempo 100 mit warmen Bremsen stand der John Cooper Works– 2,7 Meter nach dem koreanischen Krawallknirps. Auf demläuft der Mini dann tatsächlich alsein, sein Geschwindigkeitsvorteil auf den Geraden bringt ihm nicht so viel.wird der lebhafte, quicklebendige, bei dem das Heck ständig auflauert und derein Grinsen im Gesicht trägt. Doch im Endeffekt schneller, in drei von vier Sektoren, ist der. Wie beim Fiesta fällt beimnoch dasan der Vorderachse auf, die Traktion ist einfach hervorragend, zumal mit derbeim i20-Testwagen.

Preisen, war ja klar. Den i20 N gibt es ab 24.990 Euro, als getesteten Performance mit Differenzialsperre an der Vorderachse und unter anderem mit Klimaautomatik ab 26.990 Euro. Der Ford Fiesta ST steht als Dreitürer ab 25.150 Euro in der Liste, als Fünftürer für 400 Euro mehr. Auf einem ganz anderen Preisniveau bewegt sich der Mini John Cooper Works, für den verlangt Mini mindestens 32.800 Euro. Damit ist die Sache klar. Hyundai gibt einfach keine Ruhe. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Vorn liegt der Hyundai dann auch bei den, war ja klar. Dengibt es, als getesteten Performance mit Differenzialsperre an der Vorderachse und unter anderem mit Klimaautomatik ab 26.990 Euro. Der Fordsteht als Dreitürerin der Liste, als Fünftürer für 400 Euro mehr. Auf einem ganz anderen Preisniveau bewegt sich der, für den verlangt Mini. Damit ist die Sache klar. Hyundai gibt einfach keine Ruhe.

Das Fazit: Hyundai hat mal wieder Nägel mit Köpfen gemacht. Der i20 N setzt sich zum Start gleich mal vor Ford Fiesta ST und Mini JCW, beide alles andere als Laufkundschaft. Doch der neue Hyundai überzeugt komplett. Macht richtig Spaß.