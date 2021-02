Hyundai i20 N: Test, Motor, Preis

K eine Ahnung, ob es das Sprichwort "Aller guten Dinge sind drei" auch in Korea gibt. Der Hyundai i20 beherzigt es jedenfalls. In der dritten Auflage des Korea-Knirpses dürfen wir uns endlich über eine sportliche N-Version freuen. Dafür stehen die Vorzeichen mittlerweile günstig wie selten zuvor. Denn in dieser Klasse herrscht ziemlich tote Hose. eine Ahnung, ob es das Sprichwort "Aller guten Dinge sind drei" auch in Korea gibt. Derbeherzigt es jedenfalls. In der dritten Auflage desdürfen wir uns endlich über einefreuen. Dafür stehen die Vorzeichen mittlerweile günstig wie selten zuvor. Denn in dieser Klasse herrscht ziemlich tote Hose.

1,4-Liter-Vierzylinder mit 204 PS

Hyundai i20 N (2021): Sitzprobe - Kleinwagen - Marktstart - Preis Erster Check im scharfen i20 N Zur Videoseite Fiesta ST regiert nach wie vor mit eiserner Hand und lockerem Heck. Auch der VW Polo GTI ist nach der Abgasumstellung wieder am Start – wenn auch nur mit Doppelkupplung. Mini musste beim Cooper S aus gleichem Grund den Motor auf nur noch 178 PS beschneiden. Ibiza Cupra? Längst Geschichte. Peugeot 208 GTi? Seit dem Modellwechsel eingestellt. Und mitten in diese Tristesse platzt Hyundai einfach mal mit einem echten Knaller. 204 PS, Handschalter und fast schon provokantes Flügelwerk – Hot-Hatch-Herz, was willst du mehr? Der 1,6-Liter schöpft seine Kraft im Gegensatz zum Ford aus vier Zylindern, lässt aber in Sachen Drehmoment ein bisschen was liegen. Der Durchzug aus mittleren Lagen haut uns nicht von den Socken, mit 6,7 Sekunden von null auf 100 km/h ist der Koreaner auf Augenhöhe. Oben raus läuft er 230 km/h in der Spitze und bleibt dabei für seinen kurzen Radstand sogar erstaunlich gelassen. Klar, der Fahrspaß-Primusregiert nach wie vor mit eiserner Hand und lockerem Heck. Auch derist nach der Abgasumstellung wieder am Start – wenn auch nur mit Doppelkupplung. Mini musste beimaus gleichem Grund den Motor auf nur noch 178 PS beschneiden. Ibiza Cupra? Längst Geschichte. Peugeot 208 GTi? Seit dem Modellwechsel eingestellt. Und mitten in diese Tristesse platzt Hyundai einfach mal mit einem echten Knaller., Handschalter und fast schon– Hot-Hatch-Herz, was willst du mehr? Derschöpft seine Kraft im Gegensatz zum Ford aus, lässt aber inein bisschen was liegen. Der Durchzug aus mittleren Lagen haut uns nicht von den Socken, mitvon null auf 100 km/h ist der Koreaner auf Augenhöhe. Oben raus läuft erin der Spitze und bleibt dabei für seinen kurzen Radstand sogar erstaunlich gelassen.

In Kurven zeigt der Hyundai sein ganzes Potenzial

Dynamiker: Kurven sind das Metier des Koreaners. Die Lenkung dürfte aber etwas agiler ansprechen. ©Tobias Kempe Seine Paradedisziplin ist die Kurvenwuselei. Dafür haben sie ihm eine optionale Sperre an die Vorderachse geflanscht, 18-Zoll-Räder aufgeschnallt und fürs späte Ankern 320er-Scheiben vorn verpasst. Funktioniert alles wunderbar. Hinter dem Scheitelpunkt gript er sich herrlich herzhaft auf die nächste Gerade hinaus, nach dem initialen Einlenken dreht das Heck schön mit, nur die Lenkung selbst könnte noch einen Tick agiler ansprechen. Macht nichts, denn das dürfte zumindest zum Teil an den in dieser Jahreszeit (-8 Grad zum Testzeitpunkt) aufgezogenen Winterreifen liegen.

N-Taste für gute Laune und Lachfalten. Zuerst geht der Drehzahlmesser in Flammen auf, später dann spratzelt und frotzelt der i20 N bei jedem Gaslupfer pubertär vor sich hin. Sounddesign können sie – das haben schon der i30 N und jüngst der Kona N gezeigt. Die Fans wird es freuen. Preise lässt Hyundai offiziell noch nicht verlauten, doch auch hier wird man sich wohl am Fiesta ST orientieren – und der beginnt aktuell bei 25.150 Euro. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Innen sorgt vor allem der Druck auf diefür gute Laune und Lachfalten. Zuerst geht derin Flammen auf, später dann spratzelt und frotzelt der i20 N bei jedempubertär vor sich hin. Sounddesign können sie – das haben schon derund jüngst dergezeigt. Die Fans wird es freuen. Preise lässt Hyundai offiziell noch nicht verlauten, doch auch hier wird man sich wohl am Fiesta ST orientieren – und der beginnt aktuell bei 25.150 Euro.

Das Fazit: Der erste Eindruck überzeugt: druckvoller Motor, agiles Heck, optisch stark. Und mit Sommerreifen wird sicher auch das Einlenken zackiger. AUTO BILD-Testurteil: 2-

Technische Daten Hyundai i20 N • Motor: Vierzylinder, Turbo, vorn quer • Hubraum: 1591 cm³ • Leistung: 150 kW (204 PS) bei 5500-6000/min • max. Drehmoment: 275 Nm bei 1750–4500/min • Antrieb Vorderrad, 6-Gang manuell • Länge/Breite/Höhe: 4075/1775/1440 mm • Leergewicht (DIN): 1115 kg • Kofferraum: 352–1165 l • 0–100 km/h: 6,7 s • Vmax: 230 km/h • Verbrauch: k. A. • Preis: ab ca. 25.000 Euro.